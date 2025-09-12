Cómo una empresa familiar ha conseguido colocar el producto local de Ibiza en el mapa internacional

En 1978, en un pequeño local de Sant Rafel, la familia Madrid comenzó a tostar almendras, cacahuetes y avellanas en hornos caseros. Lo que entonces era un modesto negocio familiar se ha convertido hoy en Frutos Secos Ibiza, una de las empresas de alimentación más reconocidas de la isla, con más de 50 empleados y presencia internacional. Su evolución es la prueba de que tradición y modernidad pueden convivir con éxito cuando se mantiene intacto el compromiso con la tierra que lo inspira todo.

Un vínculo inquebrantable con Ibiza

La filosofía de Frutos Secos Ibiza ha estado clara desde sus orígenes: ofrecer productos de calidad, elaborados con el máximo respeto por la gastronomía y las costumbres locales. «Mantener ese vínculo con la isla es esencial para nosotros. Todo lo que hacemos nace de un profundo respeto por Ibiza, su tierra, su gente y sus tradiciones», aseguran desde la empresa. Ese espíritu se ha mantenido a lo largo de dos generaciones y sigue siendo el motor que impulsa cada decisión estratégica.

Algunos de los chocolates con algarroba que elaboran en Frutos Secos Ibiza. / Frutos Secos Ibiza

Ese compromiso se traduce en procesos de elaboración cuidados. Aunque hoy cuentan con maquinaria moderna que permite ampliar la producción, todavía conservan métodos manuales en el tostado diario de frutos secos. Este equilibrio entre innovación y tradición garantiza frescura y sabor, y aporta al consumidor un producto mucho más próximo al paladar de siempre.

Del campo y el mar ibicenco a la mesa

Uno de los pilares de su expansión ha sido la apuesta por la algarroba, fruto íntimamente ligado al paisaje rural de la isla. A través de su sello Ibiza Carob Company, filial del grupo, trabajan exclusivamente con algarroba local, con el doble objetivo de recuperar su cultivo y darlo a conocer en formatos innovadores. De este proyecto han nacido chocolates, harinas, cervezas y hasta licores gourmet elaborados a partir de este fruto.

El licor Es Broll se elabora con algarrobas del campo ibicenco. / Frutos Secos Ibiza

La algarroba ibicenca, insisten, se diferencia de la de otras zonas por su sabor y por la historia que arrastra. «Nuestro enfoque combina tradición e innovación, cuidando siempre el origen», explican. Con ello contribuyen a preservar un cultivo en retroceso y a mantener vivo un paisaje agrícola característico, al tiempo que se ofrece un producto versátil capaz de adaptarse a tendencias actuales como la alimentación saludable o la búsqueda de alternativas al cacao.

Si la algarroba representa el campo, la sal simboliza el mar y las salinas, otro de los entornos más icónicos de Ibiza. Frutos Secos Ibiza es propietaria de Sal Torres, un producto que proviene directamente de las salinas de la isla y que se recoge siguiendo un proceso tradicional heredado de generación en generación. Es una sal natural, sin aditivos, que recientemente ha obtenido la certificación de producción ecológica. Su pureza y mineralidad la convierten en un condimento muy valorado dentro y fuera de la isla, lo que refuerza la idea de que lo local puede ser sinónimo de excelencia.

Marcas con identidad propia

La diversificación ha sido otra de las claves del crecimiento del grupo. Bajo el paraguas de Frutos Secos Ibiza conviven diferentes marcas, cada una con su propio enfoque pero todas con el denominador común de transmitir calidad y un fuerte vínculo con la isla y su tradición.

Un operario supervisa el proceso de tostado. / Frutos Secos Ibiza

Bajo su sello original, Frutos Secos Ibiza, ofrecen frutos secos y snacks elaborados en la isla, mientras que la línea Frutos Secos Ibiza Ecológico responde a la creciente demanda de productos sostenibles. Con Exquisite, apuestan por experiencias gourmet, y con SAL de IBIZA han llevado la sal ibicenca a un reconocimiento internacional gracias a un cuidado diseño de marca que ha convertido este producto en un auténtico icono del ‘estilo de vida mediterráneo’.

También han diversificado hacia propuestas más lúdicas, como las gominolas de Oh My Sweets!, o hacia el mundo de los aperitivos con Oh My Chips! y Papas Vicent, que combinan innovación y tradición. A esto se suman las barritas energéticas Bite Boost Win, el proyecto de algarroba local Ibiza Carob Company, la emblemática Sal Torres de las salinas tradicionales y las rosquilletas Picamás.

Uno de los productos de SAL de IBIZA. / Frutos Secos Ibiza

Este abanico refleja la estrategia de la empresa de combinar la autenticidad de lo local con una visión cosmopolita capaz de conectar con consumidores de diferentes perfiles. Esa proyección global no es casual, su alianza con SAL de IBIZA ha permitido que los productos ibicencos estén presentes en tiendas gourmet de medio mundo, lo que refuerza la imagen de la isla como destino gastronómico.

La apuesta por el producto de proximidad no es un mero reclamo comercial. Frutos Secos Ibiza colabora directamente con agricultores locales, especialmente a través de cooperativas que garantizan el suministro, principalmente, de almendra ibicenca. También apoyan de manera activa la recuperación de la algarroba, un cultivo que, además de dar lugar a nuevos productos, asegura el mantenimiento del paisaje rural.

Cacahuetes aderezados con Sal Torres, de las salinas de Ibiza. / Frutos Secos Ibiza

Eso sí, no todos los frutos secos que necesitan se producen en Ibiza, por lo que recurren a importaciones selectivas de sus países de origen. La diferencia está en que el procesado siempre se realiza en su fábrica de la isla para asegurar que la transformación y el valor añadido permanezcan en el territorio.

Recuerdos con sabor a Ibiza

Para muchos visitantes, los productos de Frutos Secos Ibiza se han convertido en un recuerdo gastronómico que encapsula la esencia de la isla. Desde un bote de sal hasta unas almendras tostadas o un chocolate con algarroba, cada artículo actúa como embajador de Ibiza fuera de sus fronteras.

La empresa es consciente de ese papel. «Son recuerdos comestibles que llevan un pedacito de Ibiza: su sabor, su aroma, su historia», señalan. Este factor ha contribuido a su éxito como marca vinculada al turismo, pero también a su proyección internacional. Los turistas los perciben como una manera auténtica de prolongar su experiencia en la isla, y los residentes los identifican como un emblema de su identidad culinaria.

Protección del paisaje ibicenco

Además de su valor gastronómico, los proyectos del grupo tienen un impacto directo en la protección del paisaje. La recuperación de la algarroba fomenta el mantenimiento del campo, mientras que la promoción de la sal de las salinas refuerza la conservación de un espacio natural protegido. De este modo, la empresa vincula su crecimiento al cuidado del territorio y genera un círculo virtuoso entre economía y sostenibilidad.

El camino no está exento de dificultades. Uno de los mayores retos que enfrentan es la competitividad en un mercado globalizado, en el que una isla pequeña como Ibiza parte con limitaciones de recursos. La situación de los almendros de Santa Agnès, por ejemplo, muestra la vulnerabilidad de ciertos cultivos locales. Aun así, las oportunidades son claras, ya que cada vez hay más consumidores dispuestos a pagar por productos auténticos, sostenibles y con historia.

Relevo generacional

A pesar del crecimiento, Frutos Secos Ibiza sigue siendo una empresa familiar, ahora en manos de la segunda generación. Ese espíritu se nota en la cercanía con la que trabajan y en la fidelidad a los principios que inspiraron a la familia Madrid hace casi medio siglo. «Si seguimos trabajando juntos, productores, empresas e instituciones, el producto local ibicenco tiene mucho que ofrecer», sostienen.

Frutos Secos Ibiza no es solo una empresa que vende almendras tostadas o sal. Es un proyecto que encarna el arraigo a la tierra, la capacidad de innovar sin renunciar a la tradición y la voluntad de que el producto local de la isla tenga un papel protagonista en la economía y en la identidad cultural.

Cada bolsa de frutos secos, cada bote de sal o cada tableta de chocolate con algarroba es, en el fondo, una forma de llevarse Ibiza a casa. Y ese es, probablemente, el secreto del éxito de Frutos Secos Ibiza.

Más información

Quienes deseen conocer más sobre Frutos Secos Ibiza y todas sus marcas pueden llamar al número de teléfono +34 971 19 82 92 o enviar un correo electrónico a info@frutossecosibiza.com.