Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consell d'Eivissa

Els productes de temporada omplen Eivissa amb sabors de tardor

L’estiu acaba i és temps de collir garroves i de deixar reposar els vins, ja finalitzada la verema. En poc temps les cuines de l’illa s’ompliran de carabasses, albergínies i pebreres, productes de sabors més intensos i consistents

És temps de collir les garroves. | MARCELO SASTRE

És temps de collir les garroves. | MARCELO SASTRE

Redacción Ibiza

Acaba l’estiu i a poc a poc la calor afluixa i el ritme de l’illa es calma. Les primeres pluges després de l’estiu anuncien l’arribada de la tardor. Deixem enrere els productes d’estiu i ens omplim de sabors més intensos i consistents.

Amb els vins ja fermentats i reposant en botes i dipòsits, és temps de collir garroves i en poques setmanes s’iniciarà la collita de l’oliva i l’elaboració de l’oli d’oliva, amb una collita que enguany es preveu generosa després d’uns anys de baixa producció per la sequera. Precisament els elaboradors de la IGP Oli d’Eivissa s’esforcen per realitzar una collita en verd per obtenir un oli de marcat caràcter verd i afruitat.

Omplirem les nostres cuines amb sabors de la mar com els molls i de la terra tenim les carabasses, albergínies i pebreres que, després de madurar, ja han virat a vermell i és el moment d’aprofitar-les per a elaborar la tradicional coca de pebreres. Entre les fruites és temps de figues com l’oriola o la blanca, i del raïm de taula, entre els que podreu trobar les varietats tradicionals com ara el palop blanc, rosat i negre, el grec, la Ferrana o el Moscatell que podeu trobar als mercats i petits comerços. Més endavant arribaran els caquis i magranes.

I amb el final de la temporada d’estiu, disposem d’una mica més de temps lliure per a cuidar-nos i recuperar l’hàbit de cuinar a casa els productes de temporada i visitar els nostres comerços i mercats. Consulta el mapa interactiu:

Acaba la verema

El clima càlid d’Eivissa fa que la maduració s’avanci respecte d’altres zones productores, de manera que l’època de verema és una de les més primerenques d’Espanya, i que, amb les altes temperatures del mes de juny, els cellers de la IGP Eivissa/Ibiza han avançat la collita a finals de juliol amb les varietats blanques de cicle curt com la Chardonnay. La verema ha acabat també de forma anticipada a finals d’agost amb les varietats de raïm de vi negre.

Tradicionalment la verema de les varietats antigues de vi negre a Eivissa es realitza durant la primera quinzena de setembre i encara ara els petits productors que elaboren el vi per al seu consum concentren la verema durant aquests dies.

Moment de la verema fa unes setmanes a les vinyes de Can Rich. | MARCELO SASTRE

Moment de la verema fa unes setmanes a les vinyes de Can Rich. | MARCELO SASTRE

Justament des de finals d’agost s’estan realitzant mesures de control de maduresa de les 10 varietats autòctones de vinya que s’han localitzat a Eivissa i que es cultiven a la finca experimental de Can Marines del Consell d’Eivissa des de l’any 2019. Entre elles les més avançades en maduració eren les blanques Maçanet i Morsecà, seguides de la varietat negra coneguda com Monastrell Fort i la rosada Vermellet.

La tardor també és una època que acompanya per a gaudir del camp. La floració del garrover és poc vistosa però molt aromàtica i l'illa s'omple de la seua aroma. Us proposem una visita guiada als cellers de la IGP Eivissa/Ibiza com Can Rich, Ibizkus, Can Maymó i Ojo de Ibiza, per a conèixer de primera mà com elaboren els seus vins i degustar-los. En les seves pàgines web disposeu de la informació de la seva oferta enoturística.

A més, si voleu completar la visita, en el Museu Etnològic de Can Ros a Santa Eulària des Riu podreu veure la casa des vi i l'espai i utensilis que s'utilitzaven en una casa pagesa per a l'elaboració del vi.

En poques setmanes s’iniciarà la collita de l’oliva i l’elaboració de l’oli d’oliva. | VICENT MARÍ

En poques setmanes s’iniciarà la collita de l’oliva i l’elaboració de l’oli d’oliva. / VICENT MARÍ

Els productes cooperatius a la Fira Gourmet

El divendres 19 i dissabte 20 de setembre se celebra de 19:00h a 2:00h AM al Recinte Firal d’Eivissa la Fira Gastro Ibiza y Formentera juntament amb la Feria de la Cerveza de Ibiza.

Després de dues edicions en què Sabors d’Eivissa ha estat present en un format promocional d’exposició i degustació, enguany es compta amb un espai ampliat que s’ha cedit a les cooperatives Carn&Coop i Agroeivissa perquè ofereixin al públic els seus productes cuinats en un format street-food en base a dos productes estrella: la sobrassada i la patata vermella.

D’una banda, la cooperativa ramadera Carn&Coop elaborarà hamburguesa de porc negre d’Eivissa, llonguet amb sobrassada de porc negre d’Eivissa i aletes de poll pagès fregides que es podran acompanyar amb bastonets de patata vermella d’Eivissa fregida de la varietat Desirée produïda per la cooperativa Agroeivissa.

A més, entre els actes de la fira hi haurà una taula rodona de productors amb restauradors que comptarà amb representants de les dues cooperatives a més del patró major de la Confraria de Pescadors d’Eivissa, seguit d’un tast de vins de la IGP Eivissa/Ibiza maridats amb plats oferts per Sabors d’Eivissa de la mà de Marga Orell amb la sobrassada de porc negre, la patata vermella, el peix i la garrova com a protagonistes.

La presència de la gastronomia d’Eivissa a la Fira es reforça amb dos estands dedicats a la cuina eivissenca: Ca n’Alfredo y Tierra de Ibiza.

Ja tenim pa de la nova collita de blat xeixa

El blat xeixa és una varietat tradicional d’Eivissa coneguda a Balears, a Catalunya i al llevant peninsular. L’any 2017 es va localitzar una partida a Corona que es va multiplicar i distribuir entre els agricultors per crear un projecte de recuperació de la varietat mitjançant l’elaboració de pans integrals pels forns de l’illa. És una varietat de producció limitada en comparació amb les varietats comercials però més robusta i resistent davant de condicions de limitació d’aigua. És molt aromàtica i dona pans densos.

Blat de xeixa, una varietat tradicional d’Eivissa. | VICENT MARÍ

Blat de xeixa, una varietat tradicional d’Eivissa. / VICENT MARÍ

Després d’una campanya 2024 marcada per la sequera, enguany les pluges de l’hivern i la primavera han permès una collita acceptable de blat xeixa que ja s’ha distribuït als forns. Podeu trobar els pans de farina integral als forns Can Blay, Can Coves, Can Bufí, Gatzara, Es Brot, Pomona i al Forn de Sant Miquel.

I si voleu comprar farina de blat xeixa la podeu trobar a la cooperativa agrícola de Santa Eulària, al Molí de Sant Miquel o a petits comerços amb l’etiqueta del Molí de Sant Miquel.

Consulta el mapa de productes i mercats d'Eivissa

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents