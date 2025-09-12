Bar Anita: un rincón que resiste al paso del tiempo en Ibiza

En una isla que se ha transformado a un ritmo vertiginoso en las últimas décadas, todavía existen rincones que resisten al paso del tiempo. Un claro ejemplo es Bar Anita, conocido como Ca n’Anneta por los ibicencos, un pequeño templo de autenticidad situado frente a la iglesia de Sant Carles, en Ibiza.

Un restaurante de siempre perfecto para cualquier ocasión en Sant Carles. / Bar Anita

Bar Anita es una burbuja de recuerdos, de vivencias de locales y visitantes. En su mesa igual se reúne una familia para comer un domingo en pleno invierno que se sienta un grupo de amigos para cenar lejos del bullicio de agosto. ¿Su secreto? Tener muy claro que el lujo no son las botellas magnum en la arena, sino la posibilidad de rescatar historias, sabores y sensaciones de otro tiempo.

Uno de los rincones más especiales de Bar Anita. / Bar Anita

El local que fue tienda en el siglo XIX, se estrenó como bar en los años 40 cuando Anita Marí, hospitalaria por naturaleza, tomó las riendas del negocio familiar. Y logró convertirlo en la casa de todos, en el punto de encuentro en el que, años después, también los hippies llegados de toda Europa encontraron su particular refugio.

Una comida rica y sin pretensiones con una larga sobremesa

Comer o cenar en Bar Anita es un encuentro tranquilo, entre buzones que rememoran el pasado postal y platos que continúan manteniendo las raíces. Realmente, en este restaurante se puede comer casi de todo: desde unos sencillos pero sabrosos montaditos hasta un tierno cordero al horno o un rico pescado fresco. Tapas caseras, una variedad de huevos y tortillas, hamburguesas, pastas y pizzas completan una carta de la que todos pueden disfrutar.

Las sobremesas se alargan siempre en Bar Anita. ¿El motivo? Sus deliciosas hierbas artesanas, que han acompañado durante décadas miles de encuentros. El licor de hierbas Ca n’Annetatiene una esencia especial que siempre cautiva a quien lo prueba. Su fórmula artesanal, que combina magistralmente anís y una decena de hierbas locales que maceran después durante semanas, se ha mantenido intacta durante generaciones.

Unas hierbas y un flaó, combinación perfecta para una sobremesa en Bar Anita. / D.I.

Las Hierbas Ca n’Anneta se pueden pedir directamente en el restaurante, para tomar en copa, o en botella para llevar y poderlas degustar tranquilamente en casa. Bar Anita es el único lugar donde se venden.

Ahora que el verano empieza a llegar a su fin, y la tranquilidad vuelve a la isla, Bar Anita continúa siendo el punto de reunión de personas de toda la isla. Los otoños e inviernos saben mejor en este restaurante, que además acoge exposiciones de arte y fotografía durante todo el año. Bar Anita recibió el Premio Ramon Llull del Govern balear en 2006 por la preservación del patrimonio cultural de la isla.