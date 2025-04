Alejandro Bonet Templeton: «Debemos encaminarnos hacia una náutica más respetuosa con el medio ambiente»

Alejandro Bonet Templeton, ibicenco, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Especialista en derecho marítimo es asesor legal para puertos deportivos y de propietarios de yates privados.

¿Cuándo supo que quería dedicarse al derecho náutico?

Desde pequeño me he relacionado con el mar. Mi mejor amigo, Simón, era hijo de mestre d’aixa y navegante, por lo que ya jugueteábamos alrededor de maderas y llaüts y alguna vez salíamos a navegar. También hice mi primer curso de optimist en el Club Náutico Ibiza y luego de catamarán y windsurf en Platja d’en Bossa. Mientras estudiaba Derecho trabajé en verano de amarrador en el contramuelle de poniente, con los megayates de entonces. Por lo que puedo decir que mi vida está bastante ligada al mar. Un día el capitán del uno de los barcos amarrados en puerto me comentó que debería dedicarme al derecho marítimo, pero no al de buques mercantes, sino al de la náutica de recreo. Desde entonces lo tuve claro. En Salamanca, donde estudié, ya empecé a hacer proyectos de derecho marítimo.

¿Por qué cree que es importante que Ibiza tenga un despacho especializado en derecho náutico?

En Ibiza, antes o después las embarcaciones necesitan servicios locales en todos los aspectos legales; problemas fronterizos, abordajes, hundimientos, relaciones comerciales en la isla… Lo habitual es que la embarcación cuente con un despacho de abogados propio con grandes especialistas, pero en cualquier otro punto lejos de la isla. Así que vimos la oportunidad de asesorar a los clientes en el lugar donde se producen los hechos. Además, ha coincidido que el boom de la náutica en el Mediterráneo empezó cuando fundamos Almar Lawyers.

¿Cómo ha contribuido Almar a profesionalizar el sector náutico en la isla?

Creo que es necesario que todos los agentes del sector trabajen conjuntamente para profesionalizarlo. Nuestro despacho intenta tener un rol proactivo. Participamos en la redacción de propuestas normativas, asesoramos a diferentes asociaciones e intentamos aportar ideas. Almar Lawyers es miembro de asociaciones como el Balearic Marine Cluster o de la Asociación Española de Derecho Marítimo.

Normativa náutica en España

¿Cómo ha evolucionado la legislación y la práctica jurídica en aspectos náuticos?

Asusta el aumento de empresas y yates que llegan a Ibiza. Pero es cierto que cada vez las empresas son más profesionales y tienen más respeto por la normativa local. Por parte de la Administración se está trabajando mucho en la regulación de fondeos y creo que es conveniente que se ordenen las playas. En un siguiente nivel, la normativa náutica en España siempre ha pecado de ser difusa y muy poco transparente. De hecho, cuando asistimos a conferencias internacionales sobre náutica, el resto de profesionales tiembla cuando sacamos el tema de la situación fiscal de un yate en España. Los criterios son dispares entre diferentes Administraciones y es muy difícil obtener respuestas. Se sigue legislando de espaldas a la realidad. Hay problemas que son comunes a todas las embarcaciones y que no se resuelven por desconocimiento.

¿Han cambiado el tipo de cliente y de consultas?

Uno de los cambios es que en invierno ya no hay un apagón absoluto. Ahora hay mucho movimiento en transacciones (compraventas), contratos de uso o actividad judicial. Cada vez más la gestión y los servicios que se prestan desde la isla a un barco se extienden a otros países. Nosotros trabajamos prácticamente por todo el Mediterráneo, e incluso fuera de Europa. Como ejemplos, hace unas semanas estuve en Turquía preparando la firma de un contrato de reforma de un yate, la anterior en Barcelona representando a un cliente en una compraventa y próximamente tendré que desplazarme a Marruecos y Cerdeña.

Servicios y resolución de casos en Ibiza y en el extranjero

Entonces, ¿tienen todo el año casos que resolver?

Las grandes esloras invernan en otros lugares, pero nosotros como despacho de abogados o gestores, sí que les brindamos servicios, bien directamente o conjuntamente con colaboradores en el extranjero.

Almar Lawyers está enfocado a ser un despacho local de referencia a nivel internacional

¿Cómo ve su despacho en la Ibiza de los próximos años?

Almar Lawyers está enfocado a ser un despacho local de referencia a nivel internacional. Pero también reservamos una parte de nuestros esfuerzos a aportarle a la isla la protección que merece. La náutica social, el uso de la vela, la creación de un espacio de conservación del patrimonio cultural marítimo es un objetivo en el que nos gustaría trabajar. Actualmente, no existe un instrumento útil que ayude a conservar el patrimonio marítimo de la isla y nos gustaría dejar nuestra huella en este ámbito.

Respeto con el medio ambiente de Ibiza

¿Qué aspectos de la normativa son importantes para proteger el entorno marino de la isla?

En mi opinión, Ibiza recibe una gran cantidad de personas por su belleza por lo que su conservación es primordial. Deben medirse muy bien las magnitudes con las que trabajamos, y considero que limitarse. En el puerto cada día salen cruceros, buques de pasaje, megayates, lanchas, veleros, motos de agua y hasta algún coche flotante. Hemos normalizado la autopista que se crea en pleno Parque Natural de ses Salines. Y esto es responsabilidad del sector náutico, de nadie más. Deben buscarse soluciones que permitan encaminarnos hacia una náutica más respetuosa con el medio ambiente.

¿Qué es lo que más le atrae del ejercicio del Derecho?

Lo que más me gusta es que es muy transversal. En Almar Lawyers trabajamos en muchos ámbitos: fiscal, administrativo, civil, internacional, mercantil... De repente nos toca el arresto de un barco como la resolución de un contrato de fletamento. Si tuviera que escoger creo lo que más me atrae es la parte judicial. Aunque sea la más exigente, es la que más me motiva. Por ejemplo los asuntos de reclamación de premio por rescate marítimo, salvamento o los temas relacionados con abordajes o seguros marítimos.

