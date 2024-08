«Los tratamientos de prevención en niños y adolescentes son muy importantes»

La clínica Instituto Médico-Dental Can Ramón cuenta con un completo un equipo interdisciplinar enfocado a la prevención y tratamiento de los niños y adolescentes con las siguientes especialidades: odontopediatría, ortopedia y ortodoncia, fisioterapia, logopedia y psicología.

El equipo de odontopediatría, ortodoncia y ortopedia está formado por las doctoras Lourdes Tur Colomar, María Fernández Cardona y Marina Amado Mogollón. La odontopediatría es la especialidad que se encarga de detectar precozmente patologías bucales o anomalías en la posición de los dientes, encías o maloclusiones de la infancia y adolescencia para poderlas tratar y corregir a tiempo. Por este motivo es importante realizar una visita al odontopediatra de forma temprana para realizar los tratamientos preventivos pertinentes. La doctora Tur recomienda realizar la primera consulta con el dentista cuando el bebé tiene tres o cuatro meses, aunque todavía no hayan aparecido los dientes, «para informar a los padres sobre cómo deben higienizar las crestas alveolares, según el tipo de lactancia, ya que ayuda a mantener el equilibrio en la flora oral, un aspecto que repercute en la dentición futura».

El Instituto Médico-Dental Can Ramón cuenta con tratamientos personalizados preventivos para mantener la salud bucal de los pequeños. Para ello, realizan las pruebas pertinentes y en función de ello se establece un plan de tratamiento hasta el recambio total de la dentición. Este plan asegura un buen desarrollo dentoalveolar y una óptima salud bucal. Generalmente, los tratamientos que se incluyen en la terapia preventiva son: controles clínicos con las pruebas necesarias; higienes dentales y refuerzo con fluorizaciones y, en su caso, ozonoterapia; tratamientos de ortopedia para corregir anomalías del crecimiento de los maxilares y prevenir problemas en un futuro, tratamiento Invisalign First con alineadores transparentes para comenzar a alinear piezas dentales y conseguir un mejor resultado.

Fisioterapia pediátrica

Fisioterapia pediátrica es otro de los servicios del Instituto Médico-Dental Can Ramón que como explica la fisioterapeuta María Colomar Marí esta disciplina «se ocupa del asesoramiento, tratamiento y seguimiento de aquellos bebés, niños y adolescentes que presentan un retraso general en el desarrollo, desórdenes en el patrón de movimiento o que tienen riesgo de padecerlos. Además, abarca otras áreas de tratamiento que engloban el sistema respiratorio, con patologías como la bronquiolitis, alteraciones en el sistema orofacial como dificultad en la succión del recién nacido y problemas en el sistema digestivo del bebé como los cólicos del lactante». La fisioterapeuta recomienda realizar una valoración precoz para la prevención de lesiones, así como para la detección de posibles patologías o alteraciones del desarrollo del niño para que el tratamiento, de ser necesario, pueda aplicarse desde una edad lo más temprana posible.

Logopedia

La logopedia también tiene un papel muy importante dentro del equipo de esta clínica, ya que «muchas correcciones que se realizan a nivel dental-esquelético por parte del odontólogo recidivan si hay una causa funcional que no se ha tratado por parte del logopeda», explica la logopeda del Instituto Médico-Dental Can Ramón Jessica Pérez Paredes. Por ejemplo, en una deglución atípica no tratada, aunque el ortodoncista corrija la maloclusión que produce (mordida abierta), con el paso del tiempo está mordida volverá a su origen ya que la lengua se posiciona de forma incorrecta.

Para la logopeda de esta clínica, el correcto desarrollo del sistema estomatognático depende, en gran parte, de la armonía entre la forma y la función. «Cuando por diversas causas esto no se cumple, el desequilibrio muscular se instala y provoca una disfunción orofacial, un desequilibrio de las funciones del sistema estomatognático que no se resuelve espontáneamente, sino que avanza de forma progresiva, y pueden llegar a ser crónicas si no se tratan», apunta Jessica Pérez.

Psicología

En el plano de la psicología es también recomendable intervenir preventivamente en factores que influyen de forma directa en el desarrollo del bienestar emocional, social y psicológico de niños y adolescentes. «Las experiencias tempranas, tanto positivas como negativas, impactan significativamente en la arquitectura de nuestro cerebro en periodos de intenso desarrollo cerebral como son la infancia y la adolescencia. Por ello, intervenciones tempranas a nivel individual, familiar y educativo que vayan a favor de la salud mental demuestran ser altamente efectivas para reducir la prevalencia de los trastornos mentales y sus consecuencias a largo plazo, promoviendo además una sociedad más resiliente y saludable», explica la psicóloga Elena Torres Colomar.