Los últimos coletazos de la pandemia bloquean la atención sanitaria

A finales de enero de este año las Pitiusas vivieron los últimos, pero crudos, coletazos de la pandemia. En abril, la incidencia, la mortalidad y los contagios comenzaron una caída definitiva, sin embargo, el año no pudo comenzar peor. La resaca de Reyes dejó, en los primeros diez días del año un constante récord de contagios. Nunca, desde el inicio de la pandemia, había habido tantas personas positivas en covid al mismo tiempo en las Pitiusas: 5.000, 6.000... Las confirmaciones diarias superaban, además, el medio millar de nuevos casos. A mediados de enero Can Misses había desplegado su plan de contingencia ante el aluvión de enfermos ingresados y alertaba de que la gran mayoría de ellos no estaban vacunados contra el covid. Entre ellos se encontraba, recalcaron, una mujer embarazada. Entre finales de enero y principios de febrero se produjo, además, un goteo constante de fallecimientos de personas contagiadas. Incapaz de acoger a todos los enfermos graves y críticos, Can Misses comenzaba a derivar a pacientes a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario e, incluso, al Hospital Son Espases, en Mallorca, donde a uno de ellos le tuvieron que opracticar un ECMO (pulmón extracorpóreo) para intentar salvarle la vida.El 26 de enero, con más de 80 enfermos graves y la variante ómicron colándose de forma sigilosa, el Área de Salud optó por cancelar las consultas. El avance de la vacunación comenzó a estancarse y desde Salud recalcaron que el 10% de los trabajadores de las residencias de Ibiza, en contacto constante con los más vulnerables frente al contagio, insistían en no vacunarse contra el virus. Una situación que molestaba a los familiares de los internos, que criticaban que ellos tenían las visitas a sus seres queridos muy limitadas aunque hubieran recibido las dos dosis. A finales de marzo, Ibiza, donde desde el inicio de la pandemia cada ciudadano se había hecho una media de dos pruebas oficiales de covid. se situaba como la isla de la Comunitat con la incidencia más baja de contagios. La temporada daba comienzo, un poco antes de lo habitual, con mucha más normalidad que en los últimos dos años aunque los ingresos seguían aumentando. Desde Salud insistían en que la mayoría de ellos no estaban vacunados.

Investigado el médico negacionista por atender un parto en el que muere un bebé A pesar de estar suspendido de colegiación, el popular médico negacionista de Formentera, Ángel Ruiz-Valdepeñas, asistió el 31 de enero un parto en una vivienda en Ibiza en el que el recién nacido falleció cuatro días después por problemas en el alumbramiento. La Guardia Civil abrió una investigación al médico, que cobró por su intervención en el parto, por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional 95 contagios de viruela del mono en las Pitiusas Un turista italiano residente en Reino Unido y que estaba en Formentera fue el primer caso confirmado en Balears de viruela del mono. Salud lo comunicó el 7 de junio, cuando el paciente se encontraba ya aislado en el hospital de la isla y se había iniciado el estudio de sus contactos estrechos. El jefe de Medicina Interna, Ramon Canet, afirmaba que llegarían más contagios. Finalmente, durante el año se han confirmado 95 casos en las Pitiusas: 88 en Ibiza y 7 en Formentera.