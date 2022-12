Pablo estudia jardinería después de tres años de lucha

Con su mochila a la espalda y su madre, emocionada, observándole desde la calle. Así entró Pablo Valenzuela, un joven con diversidad funcional, el 23 de septiembre en el instituto Algarb. Por fin. Tras casi tres años de lucha con la conselleria balear de Educación, el joven cumplía su sueño de estudiar una FP básica de Agrojardinería y Composiciones Florales. «El día de hoy es importante para mi hijo Pablo, pero también para el resto de niños que estén en la misma situación», comentaba la madre, Carmen Ortuzar, a las puertas del instituto Algarb. En ese momento confesaba sentirse «la mujer más feliz del mundo». Algo, insistía, que no hubiera sido posible sin la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (Apies), que hizo de la lucha de Pablo y su madre la suya propia. Ambas, asociación y familia, ante la constante negativa de Educación, habían llevado, incluso, el caso a los tribunales.

Un sentimiento muy diferente al que experimentó un par de semanas antes, durante la reunión en la que la conselleria balear de Educación, que llevaba más de dos años negándole a Pablo la posibilidad de cumplir su sueño de estudiar jardinería, rectificó y accedió a que el joven se matriculara en lo que quería. De hecho, Carmen, agotada y con el ánimo por los suelos, incapaz de soportar otra negativa, optó por quedarse en casa mientras Lola Penín, presidenta de Apies, se enfrentaba a ese último encuentro.

El grito, las lágrimas y los brazos en alto, enarbolando la resolución, con los que salió Penín del encuentro con la delegada territorial de Educación dejaban claro que la lucha por cumplir el sueño de Pablo había acabado. «Hemos encontrado una vía», afirmaba la delegada nada más entrar Penín en su despacho de la delegación. «Tenemos buenas noticias», insistía. Unas palabras que buscaban tranquilizar a los representantes de la familia de Pablo antes de iniciar la reunión.

Finalmente, explicó la delegada tras el encuentro, no se le asignó al joven un auxiliar técnico educativo sino un especialista en pedagogía terapéutica que se encarga de las adaptaciones necesarias. La delegada justificó el cambio de rumbo de la conselleria, tras más de dos años negándole a Pablo cualquier opción que no fuera un ciclo formativo de cocina, alegando que se aplica esta medida, prevista en la nueva ley de FP, «de forma excepcional» ya que de momento no se ha desarrollado la normativa. «El auxiliar es para alumnos con dificultades de movilidad, alimentación o control de esfínteres. No es el caso de Pablo, que todo esto sabe hacerlo solo, pero que necesita una ayuda constante. Por eso se le pone un PT», detalló. Además, reconoció que en la resolución final había pesado mucho la lucha y la determinación de la familia en todo este tiempo.

«A los chicos como Pablo la Administración tiene que quitarles barreras, no ponérselas», afirmó la presidenta de Apies, que confía en que sea cierto lo que les comentó la delegada en la reunión: «Se supone que a partir del año que viene, con la nueva ley, las familias no van a tener estos problemas». «Espero que ninguna familia deba pasar tres años como los que han pasado Pablo y Carmen para conseguir algo que, al final, se ha resuelto en dos semanas», continuó la presidenta y principal apoyo de la madre de Pablo en todo este tiempo.