Visitar regularmente al veterinario, llevar las vacunas y desparasitaciones al día y ofrecer una alimentación equilibrada y de calidad son algunas de las pautas de Fernando Ribas del Río para preservar la salud de nuestros animales de compañía. El veterinario analiza la nueva Ley de Bienestar Animal, ofrece consejos sobre los cambios de estación y enumera las mascotas más habituales en la isla.

¿Ha habido algún cambio de tendencia en la tenencia de mascotas en estos últimos años?

La tendencia en general en toda España es a tener más animales de compañía y a dedicarles mucho más tiempo. Los propietarios han pasado de considerar a los animales como mascotas a considerarlos como parte de la familia, incluso muchas veces nos encontramos con situaciones exageradas, como los ‘perrihijos’, en la que el grado de atención e implicación del cuidado de los animales se lleva al límite.

Ha sido un verano muy caluroso, ¿cómo lo han sufrido las mascotas?

Al igual que los humanos, los animales padecen mucho el exceso de calor, sobre todo en animales muy mayores o que tengan problemas respiratorios, cardíacos o que están en tratamiento para enfermedades crónicas. Este año hemos visto muchos golpes de calor y los animales con problemas cardíacos han sufrido bastante.

¿Qué consejos da para la llegada del otoño?

Los cambios de estación son épocas de virus, hay que prevenir la tos de las perreras (gripe del perro), comenzar a preparar a los animales con artrosis para el invierno y aumentar al máximo la protección contra la leishmnaiosis, porque septiembre es el mes del año con más mosquitos.

¿Cuáles son los problemas de salud más habituales en los perros?

Los problemas de salud varían según la edad, la raza y la época del año. En animales adultos los problemas más frecuentes en un clima como el nuestro son las alergias, tanto ambientales como a parásitos, la leishmaniosis y los problemas digestivos. Cuando se van haciendo algo mayores, los problemas de artrosis los tendrán en el 100% de los casos y los problemas degenerativos de corazón y riñón. Según razas, los de capa blanca padecen muchos problemas de piel, los que tienen el morro chato padecen muchos problemas respiratorios y las razas pequeñas padecen muchos problemas de corazón.

¿Cómo se pueden prevenir?

La mejor manera de prevenirlos es acudir regularmente al veterinario para revisiones, cumplir correctamente las pautas de vacunación y desparasitación y dar una alimentación balanceada y de calidad.

¿Y de los gatos?

Los gatos son mucho más sencillos y, salvo los problemas renales y de artrosis en animales mayores, si cumplimos las visitas regulares al veterinario y damos una alimentación balanceada y de calidad no deberían tener problemas.

¿Hay alguna ‘nueva mascota’ en los últimos tiempos en Ibiza?

Como animales exóticos los conejos han subido mucho en los últimos años. Son animales fáciles de mantener, son muy listos y nos sorprende muchas veces cómo interactúan con nosotros y con los niños.

¿Y cuáles son, en general, las mascotas más frecuentes en Ibiza?

A nivel de los animales tradicionales, como razas hay muchos caniches, sobre todo los color melocotón, muchos teckel (salchicha), pomeranias y chihuahua. En general, tendemos a tener muchos más perros de raza mediana y pequeña. A ellos se suman los conejos, tortugas, loros, cobayas, como los más frecuentes. Luego, un poco más específicos, serpientes, grandes loros y cerdos enanos.

¿Qué deben tener en cuenta las personas que quieren tener un animal de compañía?

Que son seres vivos, que necesitan tiempo, que sufren cuando no les atendemos correctamente y que no se pueden guardar en un cajón cuando no nos va bien. Si no podemos dedicarles atención, cubrir sus necesidades de paseos, interacción, es mejor no tenerlos porque la relación acaba con animales abandonados, cedidos a perreras o encerrados en una terraza todo el día.

¿Cada vez hay más conciencia de la importancia de adoptar, no de comprar un animal?

Sí, cada vez la gente se decanta más por adoptar, sobre todo si han visto la necesidad que hay de adoptantes para perros en las perreras. Con la nueva Ley de Protección Animal y la prohibición de venta de animales para personas no autorizadas se limita mucho la cría indiscriminada y se potencia la tenencia responsable.

¿Qué otros aspectos cambian con esta nueva ley?

El endurecimiento de las sanciones por malos tratos, el cambio de la tipificación de perros peligrosos, la obligatoriedad de identificar a todos los animales de compañía, que tengan todos un seguro de responsabilidad civil, etc.

Los criadores de ca eivissenc y los cazadores de Ibiza se echaron a la calle en agosto para manifestar su rechazo a esta ley, ¿considera que tienen razones para hacerlo?

La sociedad cambia, las personas cambiamos, el mundo cambia. Los cazadores deben aceptar esos cambios, si bien es cierto que los animales de caza no deberían de estar incluidos con las mismas exigencias como para una animal de compañía. Tampoco pueden tener un régimen especial y libre simplemente por ser un régimen especial. La legislación debe aportar cambios para que estos animales también se beneficien de una mejora en su cuidado y eviten los problemas de los perros de trabajo, como son los abandonos, la cría indiscriminada, el incumplimiento de la legislación, la falta de condiciones sanitarias adecuadas para los animales.

¿Cuáles son los aspectos que deberían cambiar y no se recogen en esta nueva norma?

A mi parecer deberíamos tender a lo que hay en las sociedades norteuropeas, obligatoriedad de seguros para animales de compañía que cubran necesidades especiales, el control de la tenencia responsable, la identificación y seguimiento de los animales de compañía, el cumplimiento estricto de la legislación. Si para tener un coche tenemos que tener una licencia, un certificado médico, una seguro y pasar unas revisiones, ¿por qué no con nuestros animales de compañía, que son mucho más importantes que un coche?