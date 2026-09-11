Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medio ambiente en IbizaVeranos InfernalesEducación en IbizaVuelta al cole en Ibiza
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Detenido en Ceuta un hombre condenado por yihadismo que pudo entrar a finales de julio

Comprobada su identidad y consultadas las bases de datos policiales, los agentes corroboraron que le constaban antecedentes por delitos de terrorismo

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Las fuerzas de seguridad han detenido en Ceuta a un hombre con prohibición de entrar en España por una condena en firme por yihadismo que, según los investigadores, pudo acceder a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos de finales de julio.

Fuentes de la lucha antiterrorista han indicado a EFE que la detención de este individuo se practicó en la tarde de este jueves, en torno a las 20:30 horas, por agentes especialistas de Información de la Guardia Civil.

Según los investigadores, el arrestado podría llevar en la ciudad autónoma desde el pasado asalto del 30 y 31 de julio.

Comprobada su identidad y consultadas las bases de datos policiales, los agentes corroboraron que le constaban antecedentes por delitos de terrorismo yihadista, tras haber sido detenido en 2015 en el marco de una operación desarrollada en Cataluña.

Tenía en vigor una prohibición de entrada en territorio nacional por una condena firme por estos delitos.

Noticias relacionadas

El hombre fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional para continuar con los trámites para su expulsión.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE de Ibiza pide la cabeza de Catiana Fuster: 'No puede continuar ni un minuto más al frente de la concejalía tras saltarse las instrucciones de Educación
  2. Madres del colegio de Jesús: 'No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase
  3. Fallece Juan Torres Palau 'Cotxu', constructor de Sant Miquel
  4. Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
  5. Se lanza al mar para huir tras llevar a 22 migrantes a Formentera en una lancha robada en Ibiza
  6. Noches de ibiza califica 2026 como «el peor verano de la historia del West End»
  7. Claudio Alarco, el psicólogo y antropólogo peruano que radiografió el alma de los ibicencos en los años 70
  8. Giros prohibidos y maniobras de riesgo en Ibiza: las cámaras de Sant Josep lo graban todo

Los hoteles de Ibiza rozan el lleno en agosto mientras Formentera sufre un fuerte frenazo

Los hoteles de Ibiza rozan el lleno en agosto mientras Formentera sufre un fuerte frenazo

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Taylor Swift se convierte en un insecto: cuatro nuevas especies llevan su nombre

Taylor Swift se convierte en un insecto: cuatro nuevas especies llevan su nombre

Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”

Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”

Nutrición de precisión, la vía menos visible para hacer la ganadería más sostenible

Nutrición de precisión, la vía menos visible para hacer la ganadería más sostenible

El GEN pide salvar el actual Mercat Nou de Ibiza frente al gran proyecto del Ayuntamiento

El GEN pide salvar el actual Mercat Nou de Ibiza frente al gran proyecto del Ayuntamiento
Tracking Pixel Contents