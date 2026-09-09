Una anciana fallece ahogada en plena calle durante la tormenta en Mallorca

Una mujer de avanzada edad ha fallecido esta tarde, al parecer ahogada al caer al suelo en una calle inundada de Felanitx. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. La intensa tormenta que ha descargado esta tarde sobre Mallorca ha causado un centenar de incidentes, la gran mayoría caída de árboles e inundaciones en calles y plantas bajas.

La muerte de la anciana se ha producido sobre las cuatro menos veinte de la tarde, en un momento en el que sobre Felanitx caía "un diluvio", según explican testigos. Al parecer la mujer trataba de cruzar la calle Bellpuig, a la altura de la calle Cotoner, cuando ha resbalado y ha quedado bajo el agua, que en esos momentos inundaba la calle hasta unos treinta centímetros de altura.

La víctima no ha podido levantarse y, según los primeros indicios habría fallecido ahogada. Cuando se ha confirmado el óbito se ha puesto en marcha el protocolo, con una comisión judicial y dotaciones de la Guardia Civil, que han abierto una investigación para aclarar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Un árbol desplomado sobre la carretera de Palma a Valldemossa. / Meteo de les Illes

La tormenta que ha barrido Mallorca hoy a primera hora de la tarde ha causado un centenar de incidentes en la isla, sobre todo por la caída de árboles y ramas, así como inundaciones de calles, sótanos y bajos comerciales, según informan desde los organismos de emergencia.

La intensa borrasca ha cruzado la isla de oeste a este en apenas una hora. Entre las dos y las tres de la tarde se han producido los incidentes más reseñables. En toda Balears el servicio de emergencias 112 había contabilizado 119 intervenciones entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde. De ellas, cien se habían producido en Mallorca: 43 en Palma, nueve en Esporles, seis en Manacor, seis en Calvià, cuatro en Banyalbufar y cuatro en Marratxí. Del total, 36 incidencias se referían a árboles caídos, otros 21 eran por inundaciones en inmuebles, 12 por interrupción de servicios públicos como el fluido eléctrico, diez por inundaciones en vías públicas y otros ocho por desprendimientos de elementos urbanos.