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Narcotráfico

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Dos personas han sido detenidas en a operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Mariscal / EFE

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EFE

Sevilla

Dos personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la que han sido interceptados más de 1.200 kilos de cocaína oculta en un cargamento de cocos, escondida en el fondo del remolque de un camión.

El alijo, que se encontraba en la parte baja de unos palés, fue interceptado justo cuando se iba a entregar la mercancía.

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Además de las dos personas arrestadas, ha sido decomisado dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos.

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