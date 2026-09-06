LAS IMÁGENES DE LA GUARDIA CIVIL
Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre
Los hallazgos en la escena del crimen desmienten la versión de los acusados. Le ataron las muñecas con bridas antes de matarla
Un agente canino de la Guardia Civil descubrió sangre humana en el paragüero de la entrada y en una motosierra
Los hermanos Julián y Manuel González, alias 'El Negro' y 'El Pajarraco', están acusados de matar a su vecina Francisca Cadenas y enterrar su cuerpo bajo el patio de su casa. Allí la tuvieron durante casi nueve años desde el crimen, cometido el 9 de mayo de 2017, hasta que fueron descubiertos por la Guardia Civil, el 11 de marzo de 2026.
El informe de la inspección ocular desvelado ayer por el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica revela algunos datos que apuntan cómo pudo morir asesinada Francisca, una ama de casa, madre de tres hijos en Hornachos (Badajoz).
Los investigadores de la UCO y del Equipo de Inspecciones Oculares de Criminalística encontraron los huesos en una fosa excavada en el patio de la casa, sobre la que luego los hermanos habían ido colocando macetas con plantas, bombonas de butano y una lavadora. Al retirar los huesos de Francisca, observaron que la mujer tenía "las muñecas atadas con bridas", lo que desmiente la versión de Julián, uno de los acusados. Según él, su vecina le sorprendió consumiendo cocaína en su casa y, asustado, la golpeó y la mató sin querer.
"Obsesión sexual"
La autopsia y las pruebas de la inspección ocular desmienten esa versión y apuntan a la "obsesión sexual" que uno de los hermanos, Julián, tenía con su vecina. De hecho, la UCO y la familia de Francisca, representada por la abogada Verónica Guerrero, sostienen que el móvil del crimen pudo ser sexual. Además de que ataron las manos de Francisca con bridas y una cuerda, la mujer fue amordazada y sufrió "múltiples lesiones perimortem" con "objetos todavía no identificados". Francisca, además, fue enterrada desnuda de cintura para abajo y descuartizada.
El próximo 14 de septiembre agentes de la UCO se desplazarán a Hornachos para reconstruir el crimen con los acusados. Aunque el abogado de Julián, José Duarte, envió un escrito al juzgado condicionando la participación de su cliente a que el juez deje en libertad a su hermano Manuel, algo que el magistrado ha rechazado.
El informe de la inspección ocular revela además que los restos óseos conservaban un anillo "en uno de los dedos de la mano". Sirvió para una primera identificación artesanal del cadáver, porque era el anillo de Francisca Cadenas. La mujer estaba casada.
Un paragüero
En la inspección de la casa de los dos hermanos acusados de asesinato participaron también agentes (humanos y caninos) de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil. Tras el registro del patio donde se halló el cadáver, los agentes revisaron el hall y la entrada a la casa de los hermanos González. Allí, uno de los agentes K-9, un perro de aguas llamado Dylan que ha participado y colaborado para resolver numerosos crímenes, marcó las patas del paragüero.
Los expertos en Criminalística tomaron muestras de lo que Dylan descubrió para mandarlas al laboratorio. Había restos de sangre humana.
La inspección de la casa, de dos plantas, continuó. Y Dylan volvió a marcar otro objeto como positivo en restos de sangre. Así lo recoge el informe de la Guardia Civil: "A la derecha del pasillo y en frente de H2 (Habitación 1 Izquierda) se encuentra una habitación con un armario a la izquierda, una mesita de noche, dos sillas y una cama a la derecha con numerosos objetos amontonados. En el suelo junto a las sillas se encuentra una motosierra".
Tras el nuevo hallazgo, "se frota un hisopo en el mango de la motosierra, recogiéndose y reseñándose como D1-H9-IN1" para enviarlo al laboratorio. Además, en la motosierra se recogieron otras dos posibles manchas de sangre. El cadáver de Francisca fue descuartizado con un objeto no identificado, según la investigación.
- Me encontré con mis cosas en la calle'. Helena Arauz, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', vive un calvario durante sus vacaciones en Ibiza
- Buscan a un motorista que huyó tras verse involucrado en un accidente con un herido en Ibiza
- Retiran un motor de 7.000 kilos de peso lanzado al mar como basura en Ibiza
- La Llave de Ibiza': Homenaje a tres embajadores de la isla
- Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Un acertante de Ibiza gana más de 54.000 euros en La Primitiva
- El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
- Jamás hagáis esto': Alexia Hartmann, médica de Ibiza, presencia el atragantamiento de un niño en un bar y lanza una advertencia