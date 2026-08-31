Una joven de 23 años muere y dos hombres resultan heridos en un accidente de tráfico en Mallorca

Una joven de 23 años falleció poco antes de la medianoche de ayer en un accidente de tráfico en la carretera de Manacor a Porto Cristo, en Mallorca, en el que dos hombres sufrieron heridas, uno de ellos de gravedad. El coche en el que viajaban los tres se salió de la vía, al parecer a causa de una distracción, seccionó los troncos de varios pinos y acabó volcado.

El accidente, según informan fuentes de los organismos de emergencia, ocurrió sobre las doce menos cuarto de la medianoche de ayer, en el kilómetro 7,6 de la carretera Ma-4020 (Manacor-Porto Cristo). Un coche que circulaba en dirección a Manacor con las tres personas a bordo se salió de la vía por el margen izquierdo, seccionó los troncos de varios pinos pequeños que había junto a la carretera, impactó contra un árbol de mayor tamaño y acabó volcado.

En el coche viajaban tres personas: dos hombres de 35 y 41 años que iban en los asientos delanteros, y una chica de 23 que iba en la parte de atrás. El hombre de 35 años solo sufrió lesiones leves y pudo salir del vehículo por su propio pie para pedir ayda. El otro hombre estaba herido de gravedad, mientras que la joven falleció prácticamente en el acto.,

Al lugar se desplazaron varias ambulancias y dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico. Los equipos sanitarios confirmaron la defunción de la joven, y trasladaron a los dos heridos a los hospitales de Manacor y Son Espases.

El cadáver estaba atrapado en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los Bombers de Mallorca del parque de Manacor para excarcelarlo.

Mientras, la Guardia Civil de Tráfico asumió la investigación para aclarar las causas del siniestro. En el accidente no intervinieron otros vehículos y los primeros indicios apuntaba a que el conductor sufrió una distracción que le hizo salirse de la carretera.