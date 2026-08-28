Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fraude en la ITVProtestaFiestasSociedad
instagramlinkedin

Canarias

Muere un hombre en La Palma durante el incendio de su vivienda

Investigadores de la Guardia Civil tratan de determinar las causas del suceso

Incendio en La Palma.

Incendio en La Palma. / Bomberos de La Palma

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre muere en la isla de La Palma en el transcurso del incendio de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde-noche de este pasado jueves en el término municipal de la Villa de Mazo.

La investigación del suceso ha sido asumida por integrantes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma.

Intencionado

Los primeros indicios recogidos por los agentes del Instituto Armado que acudieron a la zona apuntan a que el fuego tuvo un origen intencionado.

Hasta el mencionado enclave, que está situado a pocos kilómetros del aeropuerto insular, acudieron miembros de Bomberos de La Palma destinados en el Parque de La Grama.

Además, actuaron un camión autobomba del área de Medio Ambiente del Cabildo, policías locales de Mazo y guardias civiles de Seguridad Ciudadana.

La intervención de los bomberos resultó clave para que las llamas no se extendieran a vegetación y otras viviendas que se hallan en las inmediaciones.

Hipótesis

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el incendio fue provocado por el hombre que falleció en el suceso, en lo que se considera como una supuesta muerte voluntaria.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, las circunstancias reales del fallecimiento serán determinadas por los médicos forenses que realicen la autopsia.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres policías afrontan casi 20 años de cárcel por entrar en 'Casa Lola', la polémica villa de Ibiza donde se celebraban fiestas ilegales
  2. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  3. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  4. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
  5. Ir a Nueva York sin escala desde Ibiza ya tiene precio
  6. Trifino Santacruz, un paraguayo con cáncer terminal que vive en Ibiza, no pudo recoger su NIE: la Policía se lo llevará al hospital
  7. Adjudicada la primera promoción de Ca n'Escandell a Stefano Boeri, el gurú de la arquitectura vegetal y creador de las ciudades bosque
  8. El alcalde de Sant Antoni niega que estuviera en la fiesta egipcia y reitera que no sabían que el lago tenía 'agua real

Sant Antoni autorizó el festival del eclipse en la playa sabiendo que era ilegal

Sant Antoni autorizó el festival del eclipse en la playa sabiendo que era ilegal

La jornada 3 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 3 de LaLiga EA Sports, en imágenes

"Confit pagès" y “de la higuera a la boca”: las recetas con higos de Ibiza que más gustan a los lectores

"Confit pagès" y “de la higuera a la boca”: las recetas con higos de Ibiza que más gustan a los lectores

Danza clásica desde los ocho años y música electrónica: las novedades de la escuela de Santa Eulària

Danza clásica desde los ocho años y música electrónica: las novedades de la escuela de Santa Eulària

Los chefs andaluces coinciden: “Para que las berenjenas fritas queden crujientes y absorban menos aceite, déjalas antes en agua con gas”

Los chefs andaluces coinciden: “Para que las berenjenas fritas queden crujientes y absorban menos aceite, déjalas antes en agua con gas”

Julie, la última elefanta de circo de Portugal, deja atrás casi 40 años de cautividad para empezar una nueva vida

Julie, la última elefanta de circo de Portugal, deja atrás casi 40 años de cautividad para empezar una nueva vida

La cantera verde de Sant Antoni: dibujos infantiles para aprender a reciclar vidrio

La cantera verde de Sant Antoni: dibujos infantiles para aprender a reciclar vidrio

¿Cuáles son los mejores programas de contabilidad para pequeñas empresas en 2026?

¿Cuáles son los mejores programas de contabilidad para pequeñas empresas en 2026?
Tracking Pixel Contents