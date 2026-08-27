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Investigación

La mujer irlandesa fallecida en Cullera pudo caerse al salir del jacuzzi y su marido al intentar salvarla

Los medios irlandeses se han hecho eco del suceso y señalan una hipótesis que pudiera estar relacionada con alguna sustancia que emanara del jacuzzi

La investigación apunta, a falta de los resultados de la autopsia y los análisis, a que la mujer pudo haberse golpeado al salir del agua y su marido al intentar ayudarla

Entrada a Villa Luna, en el Cap Blanc de Cullera

Entrada a Villa Luna, en el Cap Blanc de Cullera / Miguel Pérez

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Miguel Pérez

Cullera

Cada vez cobra mayor peso el hecho de la muerte accidental en el fallecimiento de un matrimonio en la villa lujosa que habían alquilado en la urbanización Cap Blanc de Cullera, concretamente Villa Luna en la Colina del Sol.

Los medios irlandeses, de donde era originaria la pareja, ya avanzan que se está analizando si la mujer de 45 años que estaba junto a su marido de 50 en el interior del jacuzzi pudo resbalarse cuando se disponía a salir del agua. La investigación, a falta de los resultados de la autopsia y los análisis realizados, apunta a que pudo sufrir un traspié y caer sobre los escalones que hay o sobre los salientes del jacuzzi y darse un mal golpe. De hecho, los investigadores encontraron restos de sangre en ese punto que están siendo analizados.

Olía mucho

De la misma manera, la prensa irlandesa abre una nueva vía de investigación relacionada con el propio jacuzzi. Se está recomponiendo el rompecabezas que supone que también el marido falleciera junto a su mujer. Aquí jugará un papel importante el análisis del lugar de los hechos, es decir, jacuzzi, pues cuando llegaron los agentes al lugar de los hechos, según ha podido saber Levante-EMV, olía mucho y el agua estaba turbia.

Es por ello que se quiere analizar si el mecanismo del jacuzzi funcionaba correctamente o pudo sufrir alguna obstrucción o mala mezcla por algún motivo que se desconozca. Y es aquí donde también la autopsia aportará luz a este enigmático caso de una doble muerte que todo sigue apuntando a que fue accidental.

Estaban fuera del jacuzzi

Se analiza también si un exceso de cloro u otra sustancia pudo jugar en contra del matrimonio porque, más allá de la caída, que pudo ser incluso fatal al resbalarse, alguna sustancia de la que no se percataron pudo emanar del agua o de otro lugar y que los aturdiera.

Es por ello que se analiza si el marido ayudó a la mujer tras la caída y justo en ese instante y esfuerzo alguna sustancia pudiera haber entrado en sus organismos y de ahí que aparecieran los dos junto al jacuzzi y no dentro. Esta hipótesis corroboraría que no se escucharan gritos de auxilio o ayuda que ni vecinos ni los dos hijos del matrimonio pudieron oír.

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Todas estas hipótesis están ahora mismo sobre la mesa para intentar resolver este caso que desde el martes ha causado sorpresa entre el vecindario de estas villas de lujo en Cullera.

Fuente: Levante - EMV

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