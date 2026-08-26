La Ribera
La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia
Se trata de un hombre y una mujer de 50 y 45 años de edad, cuyos cadáveres fueron descubiertos por sus hijos
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Valencia
Unos menores de edad, hijos de un matrimonio irlandés, alertaban ayer tarde del fallecimiento de sus progenitores de 50 y 45 años de edad que yacían en el interior de un chalé en una urbanización de Cullera (Valencia).
Según ha confirmado la Guardis Civil, cuando los agentes llegaron al chalé comprobaron que la muerte de ambos "no era natural" por lo que activaron el mecanismo y el protocolo en este tipo de fallecimientos y alertaron al grupo de Homicidios, para esclarecer la causa de los hechos.
La investigación sigue abierta.
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