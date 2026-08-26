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La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

Se trata de un hombre y una mujer de 50 y 45 años de edad, cuyos cadáveres fueron descubiertos por sus hijos

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación / Levante-EMV

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Miguel Pérez

Valencia

Unos menores de edad, hijos de un matrimonio irlandés, alertaban ayer tarde del fallecimiento de sus progenitores de 50 y 45 años de edad que yacían en el interior de un chalé en una urbanización de Cullera (Valencia).

Según ha confirmado la Guardis Civil, cuando los agentes llegaron al chalé comprobaron que la muerte de ambos "no era natural" por lo que activaron el mecanismo y el protocolo en este tipo de fallecimientos y alertaron al grupo de Homicidios, para esclarecer la causa de los hechos.

La investigación sigue abierta.

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