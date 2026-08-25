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Operación Conjunta

Un fugitivo buscado por un intento de asesinato en Alemania es detenido en Valencia por la Policía Nacional

Disparó con una metralleta a la víctima en repetidas ocasiones que la dejaron gravemente herida y con secuelas, pero logrando sobrevivir gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios

Permanecía oculto en diversas viviendas y los agentes de han incautado tres armas de fuego cortas municionadas y preparadas para hacer fuego y dinero en efectivo

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo / Policía Nacional

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Miguel Pérez

Valencia

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Europol, la Oficina Sirene y la Policía de Delmenhorst -Alemania-, han detenido en València a un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por su presunta implicación en un intento de asesinato cometido en septiembre de 2025 en la localidad alemana de Delmenhorst.

La investigación se inició después de que las autoridades alemanas determinaran que el detenido, junto con otros tres individuos, habría participado en la planificación y ejecución coordinada del ataque contra la víctima, asignándose cada uno de ellos una función concreta para garantizar el éxito del plan. Según las primeras pesquisas, el fugitivo habría sido el encargado de realizar el seguimiento de la víctima y llevar a cabo posteriormente su asesinato.

Disparos en plena calle

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima salió sola de un establecimiento de hostelería. En ese momento, los responsables habrían iniciado el ataque, efectuando uno de ellos numerosos disparos con una metralleta, huyendo posteriormente del lugar dejando a la víctima gravemente herida. Gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios pudo sobrevivir al ataque, aunque sufrió importantes secuelas debido a los disparos recibidos.

Tras el intento de asesinato, los presuntos responsables huyeron hacia diferentes lugares y adoptaron medidas para evitar ser localizados, llegando a aislarse y a no mantener contacto entre ellos.

Investigación conjunta coordinada por Europol

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades alemanas continuaron con la investigación hasta determinar que dos de los presuntos responsables podrían encontrarse ocultos en territorio español. Por todo ello se inició una investigación conjunta entre la Policía Nacional y las autoridades policiales alemanas de Delmenhorst coordinada por Europol.

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Tras diferentes reuniones y gestiones operativas, los investigadores lograron determinar que uno de los fugitivos reclamados se encontraba oculto en la ciudad de Valencia. Una vez ubicado el posible paradero del fugitivo, se estableció un dispositivo que culminó con su localización y detención. Posteriormente se realizaron dos entradas y registros en sendos domicilios donde permanecía oculto y donde se intervinieron tres armas de fuego cortas municionadas y preparadas para hacer fuego, así como dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Fuente: Levante - EMV

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