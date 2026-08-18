Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegan dos niños en pateraMacrofiesta egipciaAgricultura en ibizaTurismo en Ibiza
instagramlinkedin

Incendio

Más de 200 desalojados por un incendio en un garaje comunitario de Tomares (Sevilla)

Los bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla actuaron para sofocar las llamas en el garaje comunitario, que se propagaron a varios vehículos

Actuación de los Bomberos del Consorcio provincial en el incendio de Tomares.

Actuación de los Bomberos del Consorcio provincial en el incendio de Tomares. / DIPUTACIÓN DE SEVILLA / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Guarino

Sevilla

Tres personas han sido asistidas y más de 200 vecinos han sido desalojados de forma preventiva tras el incendio registrado en un garaje comunitario de Tomares (Sevilla), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El teléfono 112 recibió, a las 16:30 horas, una quincena de llamadas que alertaban del incendio en un garaje comunitario situado en la Plaza de las Nieves. Desde la sala coordinadora se activó rápidamente a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de los parques de Mairena del Aljarafe, Santiponce, Sanlúcar y La Rinconada, junto con la unidad de mando. Según han informado desde el servicio de extinción de incendios, el fuego, al parecer, comenzó en una moto y posteriormente se propagó a más vehículos.

Entre 200 y 300 vecinos desalojados en Tomares

Como medida preventiva, entre 200 y 300 vecinos fueron desalojados de tres bloques, cada uno de ellos con alrededor de un centenar de viviendas, según fuentes de la Policía Local.

A última hora de la noche, los residentes del bloque 1 pudieron regresar a sus domicilios. Por el contrario, los vecinos de los bloques 2 y 3 no pudieron volver a sus viviendas y fueron realojados en hoteles y en casas de familiares.

Noticias relacionadas

Los servicios sanitarios atendieron a tres personas, aunque ninguna de ellas requirió traslado hospitalario. Los bomberos realizaron labores de revisión y aseguramiento del garaje y de los bloques afectados.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El lago de la fiesta egipcia se llenó de agua cuando la normativa de Sant Antoni pide «evitar llenar piscinas» durante la prealerta por sequía
  2. Una niña de dos años, en estado grave tras ser rescatada inconsciente de la piscina de un hotel en Cala Tarida
  3. Herido de gravedad un turista tras una pelea en el puerto de Formentera
  4. Multan con sólo 300 euros a un propietario por cambiar la cerradura para echar a su inquilino en Ibiza
  5. Llama la atención: que el organizador de la fiesta egipcia de sa Pedrera pida al Ayuntamiento de Sant Antoni que dé los detalles técnicos del espectacular montaje
  6. Una mujer herida tras desmayarse en plena calle espera media hora a una ambulancia en Ibiza
  7. Atención conductores: cortada la carretera de Sant Josep por un accidente
  8. La cantera de la polémica fiesta egipcia, vista desde el aire

Un empresario de portinax: "Estamos esperando la llegada de la familia real saudí que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche"

Un empresario de portinax: "Estamos esperando la llegada de la familia real saudí que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche"

Muy grave y en coma inducido el hombre agredido en una pelea en el puerto de Formentera

Muy grave y en coma inducido el hombre agredido en una pelea en el puerto de Formentera

Accidente en Ibiza: un motorista ingresa en la UCI tras chocar con una furgoneta en la carretera de Santa Eulària

Accidente en Ibiza: un motorista ingresa en la UCI tras chocar con una furgoneta en la carretera de Santa Eulària

Ibiza extrae un 15,4 % más de agua subterránea de la permitida, advierte el Observatorio del Agua

Ibiza extrae un 15,4 % más de agua subterránea de la permitida, advierte el Observatorio del Agua

Conoce aquí los trucos del chef de La Gaia en Ibiza para que un menú de 14 pases sea equilibrado

Conoce aquí los trucos del chef de La Gaia en Ibiza para que un menú de 14 pases sea equilibrado

La Ibiza JoySail pone el cronómetro en marcha: comienza la carrera para batir el récord entre Mallorca e Ibiza

La Ibiza JoySail pone el cronómetro en marcha: comienza la carrera para batir el récord entre Mallorca e Ibiza

Ultimátum al Govern por los quioscos de Formentera: los antiguos adjudicatarios dan hasta septiembre para activar la caducidad

Ultimátum al Govern por los quioscos de Formentera: los antiguos adjudicatarios dan hasta septiembre para activar la caducidad

Seis turistas en un coche de cinco plazas y 60 euros de Ibiza a Sant Antoni: otro taxi pirata interceptado

Seis turistas en un coche de cinco plazas y 60 euros de Ibiza a Sant Antoni: otro taxi pirata interceptado
Tracking Pixel Contents