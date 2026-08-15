En su domicilio
Investigan la muerte violenta de un hombre de 52 años en Málaga
El cadáver presentaba hematomas "sospechosos de criminalidad", y la autopsia ha confirmado que se trata de una muerte violenta
EFE
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte violenta de un hombre de 52 años que fue encontrado sin vida el pasado jueves en su domicilio en Málaga.
El cadáver presentaba hematomas "sospechosos de criminalidad", y la autopsia ha confirmado que se trata de una muerte violenta, han informado este sábado fuentes policiales.
El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga investiga este suceso. Según publica 'Diario SUR', fue un amigo del difunto, que vivía en un piso compartido, quien encontró el cuerpo y avisó a las autoridades.
Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre habría recibido una paliza por circunstancias que aún se desconocen y no habría acudido al hospital para curarse las lesiones, que le habrían ocasionado la muerte días después en su domicilio, indica el periódico.
El caso se investiga como un homicidio, el tercero esta semana en la provincia de Málaga, tras los crímenes de una mujer trans de 35 años a manos de su pareja en San Pedro Alcántara (Marbella) y el de un joven de 25 al ser apuñalado en una vivienda de Mijas.
- Un rorcual frente a es Vedrà, la segunda maravilla que regala la naturaleza a un amante del mar en Ibiza en apenas dos días
- Paola Santos, enfermera de vacaciones en Ibiza que ayudó a atender al hombre fallecido en Comte: 'Al subir a su embarcación sufrió una parada cardiorrespiratoria
- El consumo de drogas, causa de la muerte de un irlandés de 25 años en Sant Antoni
- Ibiza: alarma por un importante incendio en Fundació Deixalles
- Desalojan a un acampado en el bosque del Puig de sa Creu al que denunciaron por el riesgo de incendio
- Los organizadores de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera instalaron un lago artificial
- El fuego vuelve a Montecristo: se reactiva el incendio de la Fundació Deixalles de Ibiza
- La guerra abierta entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Sant Antoni dejó las calles sin agentes durante el eclipse