Lucha antidroga
Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados
Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería
EFE
La Policía Nacional ha asestado un golpe a la producción de cocaína en España con la detención de 23 personas en diferentes provincias, además de otras 4 en Australia, y el desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos en fincas rústicas y domicilios en ciudades de Madrid, Toledo y Badajoz.
Una operación con la que los agentes han logrado desmantelar un presunto entramado criminal que logró introducir la droga oculta en madera, fruta, cemento y chatarra a través de puertos marítimos europeos como el de Bélgica, donde tenían contactos para posteriormente transportarla a España para su corte y adulteración.
La organización estaba especializada en la extracción de clorhidrato de cocaína y la adulteración y corte de esta droga en laboratorios clandestinos, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.
Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería. A esos 23, junto a los cuatro arrestados en Australia, se les imputan delitos de organización criminal y tráfico de sustancias estupefacientes.
- Un menor migrante custodiado por la Guardia Civil salta al mar y escapa a nado en el puerto de Formentera
- EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- Consulta el estado de las carreteras de Ibiza y Formentera en tiempo real: cortes y restricciones por el eclipse de sol
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Muere un italiano en la playa de Llevant de Formentera pese a los intentos por salvarle
- El megayate de 450 millones del cofundador de Google, el 'Dragonfly', vuelve a Formentera
- Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un yate en una playa de Ibiza