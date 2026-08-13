Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaAscensor del ParadorFiestas Sant Llorenç
instagramlinkedin

Lucha antidroga

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados.

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La Policía Nacional ha asestado un golpe a la producción de cocaína en España con la detención de 23 personas en diferentes provincias, además de otras 4 en Australia, y el desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos en fincas rústicas y domicilios en ciudades de Madrid, Toledo y Badajoz.

Una operación con la que los agentes han logrado desmantelar un presunto entramado criminal que logró introducir la droga oculta en madera, fruta, cemento y chatarra a través de puertos marítimos europeos como el de Bélgica, donde tenían contactos para posteriormente transportarla a España para su corte y adulteración.

La organización estaba especializada en la extracción de clorhidrato de cocaína y la adulteración y corte de esta droga en laboratorios clandestinos, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.

Noticias relacionadas

Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería. A esos 23, junto a los cuatro arrestados en Australia, se les imputan delitos de organización criminal y tráfico de sustancias estupefacientes.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un menor migrante custodiado por la Guardia Civil salta al mar y escapa a nado en el puerto de Formentera
  2. EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
  3. Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
  4. Consulta el estado de las carreteras de Ibiza y Formentera en tiempo real: cortes y restricciones por el eclipse de sol
  5. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  6. Muere un italiano en la playa de Llevant de Formentera pese a los intentos por salvarle
  7. El megayate de 450 millones del cofundador de Google, el 'Dragonfly', vuelve a Formentera
  8. Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un yate en una playa de Ibiza

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Una pasajera denuncia que la cancelación de su vuelo a Ibiza le impidió ver el eclipse: "He pagado miles de dólares y viajado 24 horas para llegar"

Una pasajera denuncia que la cancelación de su vuelo a Ibiza le impidió ver el eclipse: "He pagado miles de dólares y viajado 24 horas para llegar"

Del eclipse a la lluvia de estrellas en Formentera

Del eclipse a la lluvia de estrellas en Formentera

El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria

El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta

Directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes de Ceuta

Jódar cae ante Nakashima en semifinales de Montreal

Jódar cae ante Nakashima en semifinales de Montreal

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Santa EulÃ ria des Riu: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Sant Josep de sa Talaia: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto
Tracking Pixel Contents