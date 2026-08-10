Agresión homófoba en Alicante: “Las niñas están muy afectadas. Han vuelto al médico por nuevas secuelas de la agresión”

Las cinco niñas de 14 años agredidas e insultadas (las llamaron “maricona” y “bollera”) por tres jóvenes de 16 y 17 al grito de “Viva Franco” y “Viva Vox” en Benialí, en la Vall de Gallinera, siguen en estado de shock. Además, sufren nuevas secuelas por el brutal ataque. Una de ellas se ha levantado este lunes con dolor en el cuello. Sus padres la han tenido que llevar al médico. Mientras, otra, a la que no le pudieron hacer el domingo una radiografía en la mano lastimada, dado que la tenía muy hinchada, ha ido hoy al hospital de Dénia. Además, se han visto de repente metidas en el mundo desconocido y áspero de presentar denuncias (lo han tenido que hacer en el cuartel de la Guardia Civil de Xàbia) y buscar abogados. Están reviviendo constantemente la agresión que sufrieron el sábado por la noche, en un parque de Benialí, pueblo que celebraba sus fiestas, cuando tres jóvenes las insultaron y atacaron por la orientación afectiva de dos de las niñas (son pareja). “Están muy afectadas. Ellas no han hecho nada. Y tampoco tienen por qué tener miedo”, han indicado desde el entorno de las chicas.

Mientras, Montse, del colectivo Orgull Rural de la Vall de Gallinera, ha calificado de “intolerable y muy triste” que las niñas sufrieran el ataque. “Todo el pueblo está consternado. Aquí todos entendemos que dos niñas pueden vivir y experimentar sus afectos libremente y sin sufrir odio. Este pueblo es muy tolerante y respetuoso. Ha sido siempre un refugio de tolerancia. Cuando celebramos el Orgullo, son las mujeres de más edad las que más nos apoyan y participan en todo”. Montse advierte de que los agresores, tres chavales que no son de la Vall, “también son unos niños”. “Debemos reflexionar sobre la educación y cómo puede ocurrir que estos jóvenes asuman mensajes de odio”.

Desde el entorno de las niñas, subrayan que ellas no concebían que por vivir los afectos con naturalidad y libremente pudieran sufrir insultos y una agresión. “Ahora todo el pueblo tenemos que arroparlas como hicimos en la concentración de ayer. Es importante que, después de lo que ha ocurrido, no tengan miedo de expresar su manera de ser y sentir”.

Ante la agresión LGTBI fòbica sufrida por las jóvenes de Benialí, los Socialistas de Dénia rechazan y condenan unos hechos que califican de "dramáticos, por las consecuencias sobre las víctimas (chicas de solo 14 años) y también por la alarmante significación social de unos hechos que implican, como agresores, población destacadamente joven que ha hecho suya la ideología del odio, la intolerancia y la discriminación". Y muestran su estupor al sentir en nuestra comarca el avance de los discursos de la ultraderecha que amenaza la integridad y la libertad de nuestros jóvenes".

Los socialistas de Dénia recuerdan el lema "tolerancia cero contra la homofobia", que fue "el clamor que el vecindario de la Vall de Gallinera gritó ayer muy fuerte en un ejemplo espontáneo de rechazo frontal al odio". Una protesta a la que el PSPV de Dénia asegura sumarse "para hacer de altavoz de ese clamor que tiene que resonar pueblo por pueblo, casa por casa, voz a voz, abriendo los corazones a la inclusión y la igualdad y cerrando puertas al odio" porque, defienden, "todas y todos tenemos la responsabilidad social y moral de blindarnos ante discursos, movimientos y partidos antidemocráticos que pretenden dinamitar los derechos y libertades conseguidos y consolidados durante años de lucha social". Por último, los socialistas consideran que como sociedad "tenemos la responsabilidad social y moral de proteger nuestros jóvenes del futuro guerracivilista que quieren imponer los que hacen caja con el fascismo como carta de presentación y las mentiras, la manipulación y la desinformación como herramientas de comunicación. Tenemos la responsabilidad colectiva de que nuestros jóvenes no vivan con miedo".