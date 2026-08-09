Campaña Verano 2026
Investigación
Un matrimonio de Tauste (Zaragoza) hallado muerto en su vivienda con signos de violencia
La Delegación del Gobierno en Aragón y fuentes del municipio han confirmado los hechos que sigue investigando la Guardia Civil
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Iván Trigo / A. T. B.
Zaragoza / Tauste
Dos personas han sido encontradas sin vida esta madrugada en su casa de Tauste. El cuerpo de un hombre y una mujer, un matrimonio de unos 60 años de edad y natural de la localidad de las Cinco Villas, han sido hallados en el interior de su vivienda, ya fallecidos, y con signos de violencia.
La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando lo sucedido y todas las vías de la investigación permanecen abiertas.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Aragón
- Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza
- Sant Josep multa a los propietarios de chalés donde se han detectado fiestas ilegales
- Consulta aquí todos los cortes de tráfico y las restricciones en Ibiza por el eclipse solar del 12 de agosto
- Vicent Marí propone que las políticas de vivienda den prioridad a quienes lleven más de diez años residiendo en Ibiza
- Roban en un bar las donaciones destinadas al Ibiza Rugby Club y las cámaras lo graban
- Séptima jornada de búsqueda de Antonio Escandell en Sant Joan: 'Rezar, que haya suerte y que lo encontremos
- Las Festes de la Terra de Ibiza llegan a su fin de semana grande con sa Berenada, los fuegos de Sant Ciriac y el derbi
- Ibiza distribuye gafas homologadas para observar con seguridad el eclipse solar del 12 de agosto