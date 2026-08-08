SUCESOS
Un joven de 20 años, herido grave tras una reyerta de madrugada en Madrid
La víctima sufrió una fuerte hemorragia en una pierna y la Policía Nacional tuvo que colocarle un torniquete antes de su traslado al hospital
EP
Un joven de 20 años ha resultado herido de gravedad tras una reyerta registrada minutos antes de la medianoche en la calle Amor Hermoso, en el madrileño distrito de Usera, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.
El joven presentaba una herida en una de sus piernas que le ha ocasionado una hemorragia abundante. Ante la gravedad del sangrado, agentes de Policía Nacional le han colocado un torniquete hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Posteriormente, efectivos de SAMUR-Protección Civil han estabilizado al herido y lo han trasladado al Hospital Clínico San Carlos, donde ha ingresado en estado grave.
Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la reyerta y determinar las posibles responsabilidades. Agentes de la Policía Municipal de Madrid han colaborado también en la intervención.
Fuente: El Periódico de España
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