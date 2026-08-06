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Detenido por violar repetidamente a la nieta de su expareja de 12 años en Palma bajo amenazas de hacer daño a sus padres

El sujeto reconoció a los agentes de la Policía Nacional que llevaba tiempo agrediendo sexualmente a la niña

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional ante un ordenador.

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional ante un ordenador. / POLICÍA NACIONAL

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Lorenzo Marina

Palma

Bajo amenazas de hacer daño a sus padres si no accedía a pretensiones, un hombre llevaba años violando a la nieta de su expareja de 12 años en un domicilio de Palma donde convivía con esta y varios familiares. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo, de 55 años de nacionalidad ecuatoriana, por un presunto delito de agresión sexual a menor de edad. Al ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión.

La actuación policial se llevó a cabo el pasado domingo después de que el 091 recibiera una llamada alertando de una agresión sexual a una menor en un domicilio de Palma. Varias patrullas de la Policía Nacional se personaron en el lugar y se entrevistaron con varios familiares de la niña.

Los denunciantes indicaron que en dicho domicilio residían varios familiares. Entre estos se encontraba la niña de 12 años y la antigua pareja de la abuela de esta. Unos momentos antes, la abuela notó unos ruidos extraños en la habitación de su antigua pareja. Al abrir la puerta se encontró a este individuo en compañía de su nieta desnudos de cintura para abajo. Al ser sorprendidos, se subieron la ropa y adujeron que se estaban cambiando.

Posteriormente, la familia se enteró de que lo ocurrido distaba mucho de tratarse de un hecho aislado y averiguó que la expareja de a abuela de la niña llevaba años abusando sexualmente de la nieta de esta. Este sujeto consiguió que la niña accediera a sus pretensiones bajo amenazas de que, de lo contrario, haría daño a sus padres. Ante el temor de que cumpliera sus palabras, esta acató sus requerimientos y no dijo nada.

Confesión

Los familiares comprobaron que los abusos sexuales habían comenzado hace tiempo. En principio se trataban solo de tocamientos, pero luego se transformaron en agresiones sexuales. Los policías desplazados al lugar identificaron a este hombre y este no tuvo reparos en reconocer que había abusado largo tiempo de la menor y que mantuvo relaciones sexuales completas con ella.

A tenor de estos hechos, los agentes detuvieron a este individuo por un presunto delito de agresión sexual. A continuación la víctima fue trasladada a dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que realizaron diversas gestiones para el total esclarecimiento de los hechos. Los investigadores tomaron declaración a los familiares de la víctima y, posteriormente, llevaron a cabo una entrada y registro en la habitación donde se habrían perpetrado las violaciones a la niña. Al ser puesto el detenido a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

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Fuente: Diario de Mallorca

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