Canarias
Detenida en Tenerife una pareja por malos tratos a su hijo de dos años
La Policía Nacional arrestó a un hombre que presuntamente golpeó, zarandeó y tapó la boca al menor en un restaurante sin que la madre hiciera nada para impedirlo
Redacción
Agentes de la Policía Nacional detienen en Tenerife a una pareja por un presunto delito de malos tratos hacia su hijo de dos años de edad.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de julio de 2026 en un establecimiento de restauración de Santa Cruz de Tenerife al que acudieron los progenitores junto al citado menor.
Según las declaraciones de los trabajadores del local, que dieron cuenta al cuerpo de seguridad, durante la estancia en el restaurante, el padre presuntamente golpeó, zarandeó y cubrió con su mano la boca y nariz del niño en varias ocasiones durante largos intervalos de tiempo con la finalidad de que dejara de llorar.
Actitud de la madre
Mientras esto ocurría, la madre no solo no recriminó la acción, sino que parecía incitar al padre a que actuara así.
Tras los hechos, los agentes iniciaron las oportunas labores de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos autores, los cuales tienen su residencia habitual en Murcia.
Finalmente, y gracias a la colaboración policial llevada a cabo entre los agentes del grupo de menores de Policía Nacional de Tenerife y Murcia, el padre y la madre del menor fueron detenidos los días 20 y 21 de julio respectivamente en Tenerife, tras lo cual fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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