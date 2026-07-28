El seguimiento de un 'narcotaxi' permite desmantelar una red de narcos de hachís en Badalona

La Policía Nacional ha detenido en Badalona a cuatro sospechosos de presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y su posterior distribución a diferentes países de la Unión Europea, principalmente a Francia, Alemania e Italia. Los agentes han requisado más de 199 kilos de hachís en pastillas, más de 104 kilos de polen de hachís, un revólver con 20 cartuchos, más de 138.000 euros en efectivo, y ocho vehículos de alta gama, entre los que destacarían un Porsche Cayenne, un Tesla y un Polestar.

La operación comenzó poco antes del verano del 2025, cuando los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Sant Adrià de Besòs, detectaron la existencia de esta banda de narcos. El grupo contaba con una organización perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y con importantes medidas de seguridad destinadas a dificultar la acción policial.

Uno de los sospechosos era un taxista que aprovechaba su actividad profesional para trasladar droga oculta dentro del vehículo. Según la Policía, el investigado empleaba el taxi como una herramienta de cobertura, valiéndose de la normalidad asociada a este servicio público para tratar de minimizar las posibilidades de detención y evitar controles policiales.

Gracias al seguimiento del taxista, los investigadores reconstruyeron el funcionamiento interno de la organización criminal, determinando los puntos habituales de recogida y entrega de la droga; así como las denominadas “guarderías”: los lugares empleados para el almacenamiento, ocultación y custodia temporal de la droga antes de su distribución.

Detención del taxista

La Policía detuvo al taxista tras recoger hachís en un local de Sabadell. En el interior del vehículo viajaban el conductor y su hija, quien, según los agentes, era usada como "elemento de distracción para reforzar la apariencia de un desplazamiento cotidiano con una pasajera", aunque también participaría presuntamente en la actividad de la banda criminal.

En el maletero del vehículo se encontraron dos bolsas con 29 kilos de hachís y por eso el conductor y su hija están acusados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

A partir de estos arrestos, la Policía Nacional hizo un amplio dispositivo sobre varios domicilios de otros miembros de la banda, como su cabecilla, quien fue detenido cuando salía de su vivienda. Los agentes también registraron un trastero y una nave industrial que utilizaba el grupo criminal.

En la vivienda del principal sospechoso se encontró 155,24 kilogramos de hachís en formato de pastillas, 17,14 kilogramos de resina de hachís en formato polen, un revólver con 15 cartuchos, 138.020 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad ilícita investigada, y una furgoneta Renault Kangoo, vinculada a la infraestructura utilizada por la organización.

En el trastero había 104,40 kilogramos de resina de hachís en formato polen y 5,38 kilogramos de hachís distribuidos en 57 pastillas. Finalmente, en la nave industrial fueron localizados tres vehículos de alta gama, concretamente de las marcas Tesla, Polestar y Porsche, cuya adquisición estaría presuntamente relacionada con los beneficios obtenidos mediante la actividad ilícita de tráfico de drogas.

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Cuarta detención

Los agentes detuvieron a un cuarto sospechoso que estaba fuera de vacaciones cuando volvió. La Policía Nacional ha remarcado que se ha desmantelado una organización criminal perfectamente estructurada dedicada al tráfico de hachís, evitando la distribución de una importante cantidad de droga en el mercado negro. Los cuatro sospechosos pasaron a disposición judicial.