Ataque Violento
Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra
La víctima sufrió heridas en el cuello y el abdomen y fue trasladada consciente al hospital, mientras la Policía Foral investiga la agresión
EFE
Un menor de 17 años ha sido detenido esta madrugada en Tudela (Navarra) como presunto autor del acuchillamiento de un hombre de 31 años, que ha resultado herido en el cuello y el abdomen y ha sido trasladado consciente en una ambulancia medicalizada.
Según ha informado la Policía Local, los hechos han ocurrido hacia las 4:30 horas en la calle Pasaje, cuando el centro de coordinación SOS Navarra ha alertado de un acuchillamiento.
Los agentes, que se encontraban a escasos metros del lugar, han localizado a la víctima con heridas sangrantes compatibles con arma blanca en el cuello y el abdomen, por lo que han contenido la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Según los testigos, el presunto agresor ha reaccionado de forma violenta tras una broma, sacando una navaja con una hoja de 8,5 centímetros y apuñalando en dos ocasiones a la víctima.
El supuesto autor, un menor de 17 años, ha sido retenido por un amigo del herido hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención y traslado a los calabozos de la Policía Foral, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación.
La navaja con la que presuntamente se ha cometido la agresión ha sido entregada a la Policía Foral para su incorporación a la cadena de custodia.
- El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
- Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza
- Alerta máxima por riesgo de incendio y se le ocurre hacer una barbacoa en una cala de Ibiza
- Alerta amarilla en Ibiza por fuertes lluvias, tormentas y posible granizo este domingo
- Un vehículo de alquiler se sale en una curva y acaba volcado entre la vegetación en Sant Antoni
- Ana López, secretaria de organización de CCOO en Ibiza: 'Hay trabajadores que están de baja y la empresa les pide que se vayan de la vivienda
- Ofensiva policial en Ibiza: 17 viviendas inspeccionadas, 22 denuncias de tráfico y un detenido por drogas