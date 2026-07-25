Tragedia
Muere ahogado un bebé en una piscina particular en Vigo
Se trata de una niña de 12 meses que subió las escaleras de la piscina por su cuenta y cayó al agua
Pablo Varela
Tragedia en Vigo. Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio de Teis. Según fuentes policiales conocedoras del caso, la niña de 12 meses subió las escaleras de la piscina por su cuenta y cayó al agua, lo que provocó el fatal suceso. En ese momento, los padres escucharon un ruido y cuando acudieron hasta la piscina vieron a la menor flotando.
Según informa 112 Galicia, los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 17.40 horas, cuando un particular llamó para solicitar asistencia sanitaria urgente por este hecho.
De inmediato, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y, de forma complementaria, a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no fue posible salvar la vida del menor.
Desde 112 Galicia se solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), con el objetivo de prestar apoyo especializado a la familia.
Fuente: Faro de Vigo
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