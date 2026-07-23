Detenida una pareja tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

La Policía Local de Alicante ha detenido a un hombre de 28 años y una mujer de 30 por un presunto delito de abandono de una menor de poco más de dos años y medio, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La intervención se produjo el pasado martes al mediodía en un aparcamiento situado en el centro de Alicante. Dos viandantes alertaron a los agentes después de encontrar a la niña sola junto a un turismo y en unas condiciones higiénicas manifiestamente insalubres.

A su llegada, los policías comprobaron que la menor, nacida en octubre de 2023, presentaba un visible estado de abandono. Llevaba los pañales manchados y, aparentemente, sin cambiar desde hacía tiempo, además de desprender un fuerte olor.

Los apellidos de la niña no coinciden con los del hombre y la mujer detenidos, un extremo que forma parte de la investigación abierta para aclarar la relación existente entre los arrestados y la menor.

Trasladada al Hogar Provincial

Los sanitarios de una ambulancia reconocieron inicialmente a la niña, que fue trasladada posteriormente al servicio de Pediatría del Hospital General Universitario Doctor Balmis para ser sometida a una exploración médica.

Después de la evaluación hospitalaria, la menor fue conducida al Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, donde ha quedado provisionalmente bajo custodia.

La pareja se encontraba reclinada en los asientos delanteros del vehículo estacionado cerca de la niña y presentaba un estado somnoliento, según las fuentes consultadas por EFE. Ambos tardaron en recuperarse y tenían en su poder varios envases de medicamentos que únicamente se dispensan con prescripción médica.

Dinero en efectivo y ocho teléfonos móviles

Durante el registro posterior del automóvil, los agentes localizaron 25 billetes de 200 euros y cinco billetes de 500, que sumaban un total de 7.500 euros.

También intervinieron 5.760 francos suizos, equivalentes a unos 6.200 euros, y ocho teléfonos móviles. Parte del dinero se encontraba en un fajo oculto en la entrepierna de la mujer, junto a uno de los terminales.

Los dos detenidos son de nacionalidad argelina. Tras la intervención policial, fueron trasladados a un punto de atención sanitaria y, una vez recuperados, quedaron arrestados por un supuesto delito de abandono de menor.

El concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, ha felicitado a los agentes de la Policía Local por una actuación que, según ha señalado, “ha evitado lo que podría haber sido una desgracia irreparable”.

Noticias relacionadas

Calero también ha calificado de “abominable” lo que “algunas personas pueden llegar a hacer contra niños indefensos”. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se encontraba la niña y determinar la relación de los detenidos con la menor.