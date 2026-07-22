La Policía Nacional detona un artefacto explosivo en una playa de Ceuta

El equipo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional en Ceuta ha detonado un artefacto explosivo hallado por un bañista en una playa céntrica de la ciudad.

El cuerpo policial ha coordinado una detonación controlada que ha tenido lugar pasadas las 14,30 horas de este miércoles. Para la acción, han desalojado y acordonado la zona donde se encontraba el objeto.

El artefacto ha explotado en dos ocasiones con unos 15 minutos de diferencia entre la primera y la última detonación. La operación se ha llevado a cabo con éxito, sin que se lamenten heridos ni daños materiales.

El aviso se produjo poco después de las 13,15 horas, después de que un menor que se encontraba buceando visualizara en el mar un objeto extraño. Tras avisar al servicio de socorrismo, a cargo de la empresa Marsave, se puso en marcha el protocolo de seguridad.

Efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil se han desplazado hasta la zona poco después de conocerse el hallazgo. Los primeros han confirmado que se trataba de un mortero. Hasta el lugar también ha acudido el personal de Bomberos, así como recursos sanitarios.

Por el momento se desconoce el motivo de la presencia de un artefacto explosivo en una playa urbana ceutí. Ni desde el Gobierno local ni desde la Delegación del Gobierno se han pronunciado al respecto de lo ocurrido.

La de la Ribera es una playa peculiar ya que cada año recibe aportes de arena al perder grandes cantidades de su material arenoso durante la época de temporales de levante y poniente.

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Para mantener sus características, la Ciudad Autónoma realiza campañas de regeneración cuando es necesario. La última, en abril de este año, cuando se llevó arena procedente de la zona fronteriza del Tarajal, del entorno del espigón.

Fuente: El Periódico