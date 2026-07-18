Incendio Forestal
Los implicados en los incendios de Zamora: Dos varones de 31 y 32 años
La Guardia Civil ha detenido a uno de ellos y el otro está investigado como supuestos autores de 15 incendios que afectaron una vivienda habitada con grave peligro para los moradores
Araceli Saavedra
Las dos personas presuntamente implicadas en los incendios intencionados declarados en los últimos días en San Ciprián de Hermisende (Zamora) son dos varones de 31 y 32 años.
Tal y como adelantaba este diario la Guardia Civil ha detenido a uno de ellos y el otro está investigado como supuestos autores de los delitos de incendio e incendio forestal de manera intencionada en 15 incendios que afectaron una vivienda habitada con grave peligro para los moradores, dos dentro del casco urbano de San Ciprián, siete en las proximidades de la localidad y otros cinco dentro del término municipal de Hermisende.
En este operativo llevado a cabo por el Seprona de la comandancia de Zamora, se contó con la colaboración de otras unidades de la Guardia Civil y en cuanto a determinación de las causas de los incendios, con agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del operativo INFOCAL de Castilla y León, al objeto de la determinación de las causas que dan origen a los incendios forestales (tales como aplicación directa de llama, circunstancias meteorológicas, como puede ser rayos, uso de maquinaria, etc.).
Estos incendios generaron alarma social entre los vecinos de las localidades afectadas. Las gestiones, investigaciones, pruebas e indicios obtenidos por los investigadores, llevaron a la detención e investigación de dos varones de 31 y 32 años como supuestos autores de los delitos de incendio e incendio forestal.
El detenido será puesto a disposición judicial a lo largo del fin de semana. La coordinación entre la Guardia Civil y esta unidad especializada del operativo INFOCAL constituye una línea de trabajo habitual que contribuye a reforzar la eficacia de las investigaciones sobre incendios forestales.
Fuente: La Opinión de Zamora
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