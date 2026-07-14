En Manlleu
Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Barcelona
Los Mossos trabajan con la hipótesis de que se trata de un accidente
Redacción
Los Mossos investigan la muerte de dos hermanos gemelos de 11 años que se habrían ahogado en el río Ter, en Manlleu (Osona). Los padres informaron de su desaparición este lunes por la tarde, al comprobar que los menores no regresaban a casa, y la policía catalana ha localizado los dos cuerpos este mediodía en el cauce del río.
Según ha adelantado 'El caso', la búsqueda se llevó a cabo durante toda la mañana con equipos de la unidad subacuática y también con drones. El primer cuerpo fue hallado a la una del mediodía, y el segundo, alrededor de las dos.
Investigación abierta
La policía trabaja con la hipótesis de que se habría tratado de un accidente, aunque la investigación continúa abierta. Los cuerpos de los dos menores han sido trasladados al Institut de Medicina Legal, donde se les practicarán las autopsias.
Según las primeras informaciones, los dos menores, nacidos en Ghana, no sabían nadar.
Según datos de Protecció Civil, desde que empezó la campaña de baño, el pasado 15 de junio, ya han muerto 21 personas ahogadas en Cataluña, de las cuales 11 se han registrado en las playas, seis en piscinas y tres, contando a los dos menores de Manlleu, en aguas interiores.
Fuente: El Periódico
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
- Arde un yate amarrado en el puerto deportivo Botafoc Ibiza
- Bañistas reaccionan a las multas de 750 euros por comprar a vendedores ambulantes en Ibiza: '¿De verdad?
- La plaza del Parque de Ibiza se convierte en una pista de baile al ritmo de salsa, bachata y cumbia
- El operativo de emergencias localiza el origen del incendio de ses Feixes des Prat de ses Monges de Ibiza
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
- Detienen en Ibiza a un activista ultrarrico reclamado por Estados Unidos