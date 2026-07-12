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Violencia Sexual

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

El Ayuntamiento ha condenado de forma unánime los hechos y ha reiterado su apoyo a la víctima, mientras la Policía investiga otras denuncias registradas durante las fiestas

Vehículo de la Policía Nacional (FOTO DE ARCHIVO).

Vehículo de la Policía Nacional (FOTO DE ARCHIVO). / CNP

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EFE

Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer esta pasada noche en Pamplona, cuyo Ayuntamiento ha condenado los hechos de forma unánime a través de la Junta de Portavoces.

Según ha informado el consistorio, la agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 4:45 horas, en la Vuelta del Castillo. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado en una declaración institucional su total rechazo y condena a esta agresión y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.

En el texto aprobado, el Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad y se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.

El Ayuntamiento se adhiere “a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona” e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta”.

La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de esta mañana la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.

Prisión sin fianza para el presunto violador detenido en Pamplona

La jueza de Instrucción ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por una supuesta violación perpetrada en la madrugada de este sábado, día 11, en la vuelta del Castillo de la capital navarra.

No obstante, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la jueza de guardia, titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

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También este domingo se ha conocido que en lo que va de fiestas han pasado por el punto de información sobre agresiones sexistas habilitado en la plaza del castillo 9.768 personas, un 23,4 % menos que en 2025, cuando acudieron 12.750.

Fuente: El Periódico

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