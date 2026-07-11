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En Lorca

Un hombre que celebraba la victoria de España ante Bélgica en el Mundial arrolla con el coche y mata a un nonagenario en Murcia

Testigos alertaron de que el sujeto se había subido a la acera con el automóvil y atropellado al vecino, que yacía en el suelo, sin sentido

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / CNP

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Ana Lucas

Un hombre eufórico por la victoria de España ante Bélgica en el Mundial arrolló con el coche y mató sin querer a un nonagenario, al que no conocía de nada, en Lorca (Murcia), durante el jolgorio de las celebraciones, confirman fuentes policiales y sanitarias.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio de Santa Quiteria, cuando, por razones que se investigan, el conductor perdió el control del volante del automóvil, impactó contra otros vehículos que estaban aparcados en la vía pública y acabó invadiendo la zona reservada para el tránsito de los peatones. Testigos que llamaron para pedir ayuda alertaron de que el sujeto se había subido a la acera con el vehículo y atropellado al vecino, que yacía en el suelo, sin sentido.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Lorca, así como sanitarios en una unidad médica de emergencias (UME), que solo pudieron certificar el deceso del hombre, un varón de 91 años de edad.

El conductor permaneció en el lugar y, cuando fue sometido a la preceptiva prueba de detección de alcohol y drogas en el organismo, arrojó un resultado positivo, apuntan fuentes cercanas al caso. De ahí que fuese arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. El arrestado se enfrenta a cargos por homicidio por imprudencia.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Lorca, Juan Miguel Bayonas, explicó que el afectado estaba sentado en la puerta de su propio domicilio, tomando el fresco. "El 061 intervino rápidamente, pero lamentablemente no se pudo hacer nada", apuntó el edil.

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Bayonas recordó que la Policía Local habáía montado ya un despliegue especial de seguridad a propósito del partido, por lo que "teníamos bastante plantilla en la calle", aunque la zona en la que se produjo la tragedia está alejada del centro de la ciudad, donde se pusieron las pantallas gigantes para ver el encuentro.

Fuente: Levante - EMV

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