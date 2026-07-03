Doble crimen machista en Alicante: la joven apuñalada por su padre evitó la muerte al refugiarse en el cuarto de baño

La joven de 26 años que sobrevivió el jueves por la tarde a la agresión de su padre tras matar a cuchilladas su esposa, de 55 años, y a una hija de 20 años salvó la vida al atrincherarse en un cuarto de baño de la planta superior del chalé donde ocurrió el doble crimen machista, en la partida de La Cañada del Fenollar en Alicante. Desde la planta superior, la joven, que también presentaba heridas de arma blanca, pudo llamar al 112 de Emergencias y pedir ayuda tras comunicar que tenía "la sensación de que su padre había asesinado a su madre", según ha explicado este viernes la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé.

Las autopsias realizadas en el Instituto de Medicina Legal de Alicante han confirmado que las dos mujeres presentan heridas de arma blanca que les provocaron la muerte. La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias de este doble crimen y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata de un asesinato machista. No constan denuncias previas por malos en tratos en esta pareja en el Sistema VioGén y hasta que no se tome declaración a la hija herida no se podrá saber con certeza el desencadenante del doble crimen. El asesino, que está bajo custodia de la Guardia Civil en el hospital, tampoco ofreció inicialmente una explicación sobre lo sucedido.

Asistencia policial y sanitaria

Tras la llamada de la joven al 112 se personaron en el lugar agentes de la Unidad de Partidas Rurales (UPR) y del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) de la Policía Local de Alicante, así como agentes de la Guardia Civil. En una misma estancia de la planta baja del chalé encontraron los cadáveres de dos mujeres y al asesino con heridas que se había causado para tratar de quitarse la vida. En la planta superior localizaron a la joven herida que se había refugiado en el cuarto de baño y tras ser atendida por el SAMU fue evacuada con lesiones graves al hospital, aunque no se teme por su vida.

Guardias civiles del Laboratorio de Criminalística en el chalé donde ocurrió el doble crimen. / Rafa Arjones

Conocidos y vecinos de San Vicente y La Cañada del Fenollar no se explican lo ocurrido para que Dani, de 53 años y responsable de una conocida churrería del municipio, acabara con la vida de su mujer, Lourdes, de 55 años, y de su hija Lucía, de 20. "Increíble" o "inexplicable" son algunos de los calificativos utilizados este viernes por personas que conocían a Dani y aseguran que es "muy buena persona". Una vecina indicó que las dos chicas habían tenido problemás de salud y Dani le decía que las llevaba al chalé de La Cañada porque "en el campo estaban mejor".

La joven herida permanecía este viernes ingresada en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante e inicialmente no se teme por su vida, según fuentes cercanas al caso. El padre, que se autolesionó con cortes en las venas para intentar quitarse la vida, fue trasladado al Hospital de Sant Joan, donde sigue ingresado y posiblemente recibirá el alta este sábado.

Una vez concluyan las diligencias los agentes del Equipo Mujer Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, el detenido será puesto a disposición del juzgado de guardia. La Guardia Civil no descarta que las diligencias sean finalmente remitidas al juzgado de Violencia sobre la Mujer, aunque por ahora el caso está en manos de la Plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, cuya magistrada estaba de guardia el jueves y acudió al lugar del crimen junto al resto de la comisión judicial.

Las pesquisas de la Guardia Civil han continuado esta viernes en el chalé de La Cañada del Fenollar donde sucedieron los hechos. En esta residencia solía pasar la familia la temporada estival, pero su domicilio habitual se encuentra frente a la churrería que regenta Dani en San Vicente del Raspeig. Agentes del Laboratorio de Criminalística han permanecido durante toda la mañana realizando una minuciosa inspección del domicilio para incluirla en las diligencias que se están instruyendo.

El doble crimen de Lourdes y Lucía ha provocado numerosas muestras de rechazo desde las instituciones. El Consell, el Ayuntamiento y la Delegación y Subdelegación del Gobierno han condenado el doble crimen machista. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha trasladado la condena a los asesinatos tras el pleno semanal del Gobierno valenciano y ha animado a denunciar este tipo de violencia.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado en Alicante, Manuel Pineda, también han condenado el asesinato de Lourdes y Lucía y han reclamado unidad social y política para perseguir el "terrorismo contra las mujeres".

Tras confirmarse estos dos casos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas por violencia machista en la Comunidad Valenciana en lo que va de año ascendería a seis. Según Pineda, "son cuatro casos" mortales de violencia de género "desde que llevo de subdelegado. Uno en Callosa de Segura, otro en Dolores y ahora dos en Alicante".

El subdelegado del Gobierno ha indicado que estos casos "provocan consternación y ante esta situación la sociedad debe estar unida, tanto a nivel de la sociedad como de las instituciones".

Necesidad de consenso

Por su parte, Bernabé ha incidido en que la violencia de género es "estructural" y que requiere de un "consenso global" y de una "lucha común" de toda la sociedad y la política, para perseguir lo que ha calificado de "terrorismo contra las mujeres". También ha subrayado la importancia de que las víctimas presenten una denuncia, al tiempo que ha puesto el foco en sus entornos, que pueden desempeñar un papel fundamental al reconocer situaciones de riesgo.

La delegada del Gobierno ha señalado que en la Comunidad Valenciana hay más de 17.000 mujeres que están incluidas en el sistema VioGén y que tienen acompañamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y "se pueden sentir protegidas".

Tres días de luto en Alicante

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato de Lourdes y su hija Lucía. La medida estará vigente hasta la medianoche del próximo domingo, según el decreto firmado por el alcalde, Luis Barcala.

Durante este periodo, las banderas oficiales del edificio consistorial ondearán a media asta "en señal de respeto, pésame y duelo". El decreto municipal expresa el rechazo unánime de la ciudad ante el doble crimen y traslada el apoyo institucional al entorno de las víctimas.

"Queremos trasladar un mensaje unánime de rechazo, manifestar nuestra enérgica condena por el terrible hecho, así como hacer llegar nuestro apoyo y cercanía al entorno de las víctimas", recoge el texto firmado por Alcaldía.

La corporación municipal ha guardado tres minutos de silencio en la Plaza del Ayuntamiento en señal de repulsa por el crimen y en recuerdo de las dos mujeres asesinadas. En el acto, al que no ha acudido el alcalde, Luis Barcala, han participado representantes municipales, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, y otros miembros del Ejecutivo central en la provincia.

También han estado mandos de la Policía Local y de la Guardia Civil, representantes sindicales del Ayuntamiento y ciudadanos que se han sumado a la concentración de condena.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha hecho un llamamiento a denunciar cualquier situación de maltrato. "Animo a que cualquier mujer que se pueda encontrar en cualquier situación de maltrato a que denuncie esa situación", señaló tras el minuto de silencio.

Noticias relacionadas

Con este crimen el número de mujeres asesinadas asciende a 26 en lo que va de año, 1.367 desde 2003, mientras que el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género se eleva a 13 en 2026 y a 523 desde 2013. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.