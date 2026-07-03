Asesinado a tiros un menor de 15 años en un parque de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles

El fenómeno de las bandas juveniles se ha convertido en un problema importante en Barcelona. La pasada noche hubo un enfrentamiento entre dos grupos en el parque de la Pegaso, en el barrio de la Sagrera de Barcelona, que acabó con un menor de 15 años asesinado a tiros.

Varias personas, que iban con armas blancas y la cara tapada, han atacado a otras que se encontraban en este lugar y han asesinado a tiros a la víctima, que es de origen sudamericano. Después han escapado por la avenida Meridiana.

Varios vecinos han alertado al servicio de emergencias de que se han escuchado gritos de un enfrentamiento así como varias detonaciones. Por eso, han acudido al parque y se han encontrado con la víctima tendida en el suelo herido de bala pero todavía con vida. Sin embargo, no han podido evitar su muerte.

Los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha un dispositivo por este asesinato y han activado varias unidades para tratar de dar con los responsables. Para ello han hablado con los testigos y han visionado varias cámaras. Los asaltantes irían con la cara tapada.

"La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona se ha hecho cargo de las pesquisas a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos", han remarcado desde Mossos que acordonaron el parque buscando varios elementos de prueba, como los casquillos de bala de la pistola.

También han informado a los padres del menor, que no estaban en España, y están indagando el tiempo que llevaba en nuestro país. Las primeras investigaciones indicarían que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles por el control del territorio, según fuentes policiales.

Tras conocerse el crimen, la consellera de Interior Núria Parlon ha mostrado su "condena rotunda a la máxima expresión de violencia que representan los hechos ocurridos esta madrugada en el Parque de la Pegaso durante los que ha perdido la vida un menor. Los hechos están bajo investigación de Mossos que trabaja para encontrar a los autores. Primeros indicios de la investigación apuntan a enfrentamientos entre bandas".

Este crimen es la séptima muerte por arma de fuego este año en Barcelona y su área metropolitana. La mayoría están relacionados con ajustes de cuentas por cuestiones de narcotráfico después de que grupos rivales se enfrentasen. Muchos de estos asesinatos son ejecuciones a sangre fría en la calle, aunque hay otros, como la muerte de un dominicano de 27 años en un tiroteo en el Parque de Les Planes de L'Hospitalet de Llobregat, que ocurren por la noche.

Bandas juveniles

Lo que está claro es que Barcelona vive un auge de los pandilleros. Ya no se trata de bandas 'latinas', como a inicio de los años 2000, sino que ahora ingresan jóvenes de varias nacionalidades, como españoles o marroquíes, explican fuentes policiales. También indican que suelen estar formados por gente más mayor, de 20 a 30 años, relacionados con grupos criminales, y suelen nutrirse de menores, a los que captan por internet, redes sociales o en discotecas muy concretas.

En España los principales grupos violentos, por número de miembros y actos delictivos, son las bandas de origen dominicano. Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios. La policía remarca que son grupos cada vez más violentos que no dudan en usar armas blancas o de fuego para atacar a sus rivales. Aparte de retarse para peleas, suelen competir en algunos delitos, como tráfico de drogas, extorsión o ciberestafas,

También se han detectado grupos crean su propia banda. Todas disponen de una estructura muy jerárquica y ya no usan una vestimenta identificativa (como pañuelos en la cabeza, camisetas de un color determinado o zapatillas deportivas) ni repiten gestos característicos. También han perdido el componente territorial y ya no amenazan a los rivales con pintadas marcando territorio: los ataques o las coacciones ahora tienen lugar en redes sociales.

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En algunas operaciones contra estos grupos, como una contra 19 miembros de los Trinitarios en Cataluña el año pasado, los agentes hallaron cuatro armas de fuego y blancas. Los investigadores sospechaban que las usaban para atacar a grupos rivales con los que pugnaban por el tráfico de drogas en la zona de Nou Barris de Barcelona. Además, también se dedicaban a los robos con violencia.