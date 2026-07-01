En Camponaraya
Detenido un hombre de 64 años por la muerte de una mujer de 38 en León
Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista
EFE
Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en Camponaraya (León), según han informado a EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista.
Fue la propia víctima, una mujer prostituida y con problemas de adicción a las drogas, la que llamó pidiendo ayuda a los servicios de Emergencias 112 de Castilla y León sobre las 22:00 horas de este martes y a quienes aseguró que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza en el interior de una vivienda en Camponaraya. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Sacyl, que cuando llegaron encontraron a la mujer ya muerta, así como efectivos de la Guardia Civil que detuvieron al supuesto autor en la vivienda.
El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén. Por su parte, la víctima había estado en tres ocasiones en ese sistema por malos tratos de otros tres hombres, ninguno de ellos el que supuestamente ha acabado con su vida.
Fuente: El Periódico
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Un 'influencer' promociona un lugar en Ibiza donde murió un joven al no poder salir del agua
- Una testigo del accidente en la rotonda de es Botafoc de Ibiza: 'Pasó a dos metros de mí, iba como a 150 kilómetros por hora y voló hasta el banco
- Golpe al narcotráfico en Ibiza: la Policía desarticula una organización criminal e interviene 72 kilos de drogas
- Un nuevo paseo para la puesta de sol más famosa de Ibiza
- “Perdí a mis dos hermanitos”: el dolor de Yenimar Verlezza, que vive en Ibiza, tras el terremoto en Venezuela
- Tres cruceros vuelven a provocar el caos en el puerto de Ibiza con cientos de turistas buscando un medio de transporte a pleno sol
- Evacúan en helicóptero a un hombre de 48 años que cayó al mar desde un acantilado en Ibiza