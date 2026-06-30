Detenido en Valencia un hombre por grabar a escondidas a su hija de 14 años y a sus amigas en el baño y en un dormitorio

Decenas de vídeos e imágenes de niñas desnudas o semidesnudas, entre ellas las de su propia hija, de 14 años, grabadas a escondidas en su casa durante meses. Ese es el material pedófilo que, con horror, se ha topado una mujer en el ordenador que había compartido con su ya exmarido, de 50 años, y que la llevó directamente a denunciar los hechos ante la Policía Nacional del municipio valenciano de l'Horta donde vivían.

El presunto pedófilo no solo ha sido detenido, sino que, además, la jueza le ha retirado el pasaporte, le ha impuesto una orden de alejamiento y le obliga a presentarse cada 15 días ante ella hasta que llegue el juicio, han informado fuentes del TSJCV. De momento, está acusado de dos delitos, uno de descubrimiento y revelación de secretos y otro de pornografía infantil, y la investigación continúa en marcha.

La detención, llevada a cabo por agentes del Grupo de Menores (Grume) de la brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de València, se produjo el pasado jueves, 25 de junio, en el domicilio del investigado, después de que la mujer denunciase los hechos y entregase el ordenador a los agentes, lo que permitió comprobar la existencia de esas evidencias.

Hasta a una amiga de su ex en el baño

Según fuentes de toda solvencia consultadas por Levante-EMV, la mujer encontró la carpeta con los vídeos y las imágenes cuando hacía una revisión del disco duro en busca de otros archivos. De los vídeos se ha podido saber que el presunto pedófilo había mantenido durante meses dos cámaras camufladas, una de ellas en el baño que usaba la niña y la otra, en su dormitorio. En las imágenes no solo aparecía su hija, sino otras seis menores más: cinco amigas suyas que solían acudir a su casa y a las que captaba cuando estaban en la habitación o en el aseo, y una estudiante procedente de un país europeo, igualmente menor de edad, que había estado unas semanas conviviendo con la familia en régimen de intercambio.

Incluso se había guardado vídeos en los que aparecía una amiga de su exmujer, esta ya mayor de edad, a la que había grabado con la cámara camuflada en el cuarto de baño.

Horrorizada, la mujer acudió a la Policía Nacional y les mostró algunas de las fotografías y videos, en alguno de los cuales incluso se ve al presunto pedófilo en el momento en que coloca el dispositivo instantes antes de dejarlo en funcionamiento, lo que no deja lugar a dudar sobre la autoría de las grabaciones. Al parecer, algunos de los vídeos estaban aún sin editar, y por esa razón él aparece al principio de las secuencias almacenadas.

Sospechan que ha compartido vídeos

La Policía sospecha que todo el material acumulado tenía por destino el intercambio con otros pedófilos a través de foros y grupos de Telegram o WhatsApp, entre otras, y de determinadas páginas de internet, razón por la cual han solicitado a la jueza del caso autorizaciones para volcar todo el contenido de ese ordenador y del resto de dispositivos confiscados al sospechoso, incluido su teléfono móvil.

Expertos en informática buscarán, además, posibles archivos borrados y las carpetas habituales de intercambio de material audiovisual que crean las páginas que utilizan redes P2P -del inglés peer to peer, es decir, que todos sus usuarios se comunican de par a par, entre iguales-, el método más usado por quienes buscan y comparten pornografía infantil.

La jueza, titular una plaza de la Sección Civil y de Instrucción de un Tribunal de Instancia de l'Horta, no solo ha accedido a ese rastreo informático, sino que también ha permitido a los investigadores del Grume un registro en su domicilio, para tratar de recuperar las cámaras y confiscar cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento que pudiera haber estad usando para guardar el material pedófilo.

El detenido pasó a disposición de la jueza el sábado pasado. La magistrada ha dictado libertad provisional, pero con medidas cautelares, la principal de ellas, una orden de protección para su hija de 14 años, por la que se le prohíbe acercarse a la niña o comunicarse con ella por cualquier medio. Además, le ha prohibido salir de España, le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado para garantizarse que no va a sustraerse a la acción de la justicia.

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De momento, está acusado de dos delitos: descubrimiento y revelación de secretos, y pornografía infantil.

Fuente: Levante - EMV