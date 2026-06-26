La Fiscalía investiga a un bombero de Barcelona por violar a una mujer

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación contra un bombero por una presunta agresión sexual cometida el pasado domingo 7 de junio. La víctima se despertó desorientada esa mañana en el parque de bomberos de la Zona Franca, dentro del vehículo particular del sospechoso, por lo que alertó a los servicios de emergencia que acudieron a sacarla del coche.

Efectivos del Sistema d'Emergències Médiques (SEM) la trasladaron a la víctima al Hospital Clínic, ya que afirmó que había sufrido una agresión sexual pero que no recordaba casi nada, únicamentre que la noche anterior había estado con el acusado y que habían consumido drogas y alcohol. Una patrulla de la Guardia Urbana también se desplazó al parque de bomberos para instruir las diligencias oportunas.

La investigación de la Fiscalía debe determinar si existió o no violación y si se produjo dentro o fuera de las instalaciones de los bomberos en la Zona Franca. El acusado entraba de servicio a las 8:00 h y accedió con su vehículo dentro del parque, acompañado de la mujer. Él se fue a trabajar y ella se quedó durmiendo hasta que se despertó y alertó al 112.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona denunció al sospechoso ante la Fiscalía, que ahora ha iniciado una investigación. Bombers de Barcelona abrió un expediente disciplinario al bombero, con lo que está suspendido cautelarmente de empleo y sueldo. El trabajador entró hace dos promociones al cuerpo.

Además, la Guardia Urbana ha abierto una información reservada para conocer qué ocurrió exactamente esa noche tanto la presunta agresión sexual como que la mujer entrase en las instalaciones sin que nadie supiera nada. En este sentido, el bombero contravino la normativa que impide dejar entrar a personas ajenas al cuerpo a un recinto restringido, según señalaron desde el Ayuntamiento de Barcelona. También estudian si se consumió drogas y alcohol dentro del recinto.

Caso de "extrema gravedad"

Al estallar el caso, el teniente de Alcaldía de Seguridad, Prevención Régimen Interior y Convivencia, Albert Batlle, remarcó la "extrema gravedad" de la denuncia y que por eso el consistorio actuó "con la máxima determinación, garantizando en todo momento el respeto a los procedimientos establecidos".

Además, el ayuntamiento también se estudia personarse como acusación popular en caso de que la denuncia acabe en un juzgado y que ofrecerán asistencia a la víctima "para todo lo necesario".

Batlle explicó que no se puede concretar dónde ni cuándo habría tenido lugar la presunta agresión sexual, más allá de enmarcarlo la madrugada del 7 de junio, y que la mujer entró dentro del coche del bombero cuando accedió al parque para trabajar el domingo por la mañana. Acabó su turno el lunes 8 de junio a primera hora.

Asuntos internos

Sin embargo, la denuncia ha ido más allá del procedimiento penal abierto por la Fiscalía. El Ayuntamiento de Barcelona ha adoptado una serie de medidas "para preservar la honorabilidad del cuerpo de bomberos y el conjunto de sus miembros" como crear una unidad deontológica y de asuntos internos dentro del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, redactar un proyecto de instalación de cámaras de vigilancia perimetral en todos los parques de bomberos de la ciudad y revisar las actuales normas de convivencia operativas en los recintos.

Dentro de esta revisión, el ayuntamiento quiere reformar la instrucción sobre visitas a los parques de bomberos, insistir en la prohibición de consumo de alcohol en los recintos y también repasar las materias de contenido deontológico para los cursos de acceso y promoción al cuerpo.

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El jefe del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPCEIS), Sebastià Massagué, explicó que serán "intransigentes" ante las conductas que vayan contra "la voluntad de salvaguardar la imagen y el prestigio" del cuerpo.