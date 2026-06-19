Investigación
En libertad los dos detenidos en Vizcaya por su presunta relación con Hizbulá
Los dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de la organización chií libanesa y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes
EFE
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la libertad provisional sin fianza de los dos detenidos el pasado martes en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo a los que se investiga por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá.
El magistrado no obstante les ha impuesto las siguientes medidas cautelares: retirada de sus pasaportes, prohibición de salir de España, comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios, obligación de facilitar un domicilio donde ser citados y número de teléfono en el que puedan ser inmediatamente localizados, han informado a EFE fuentes jurídicas.
Según informaron a EFE fuentes policiales cuando se produjeron los arrestos, los dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.
Las detenciones se produjeron en Bilbao y Getxo, donde también se practicaron registros.
La operación estuvo dirigida por la Audiencia Nacional, en concreto por el juzgado de Calama, con la intervención de la Comisaría General de Información.
- Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
- Los clientes vienen, dan vueltas y se van': el cierre del 'parking' de Talamanca condena a los empresarios de la playa de Ibiza
- Infierno en un vuelo a Ibiza: pasajeros sin camiseta, música, alcohol y baile en pleno avión
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Félix García, experto en reformas: 'En el cuarto de baño utiliza el hueco de la ducha también para meter la zona de lavandería con secadora y lavadora
- Rescate en el mar: un agente de la Policía Local de Ibiza y un bañista asisten a un hombre que no podía regresar a la orilla
- Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
- «Paco Jémez sabía lo que decía»: Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, reconoce errores en la confección de la plantilla la pasada temporada