SUCESO
Detenido en Madrid por apuñalar a su compañero de piso tras una discusión por poner la lavadora de madrugada
El hombre, de 28 años, fue detenido en Móstoles tras la agresión ocurrida de madrugada por el uso de la lavadora en el domicilio compartido
La Policía Nacional ha detenido en Móstoles (Madrid) a un hombre de 28 años acusado de apuñalar a su compañero de piso durante una discusión originada por el uso de la lavadora en plena madrugada.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, alrededor de las 2.15 horas, en una vivienda situada en la calle Nardo. Una llamada alertó a los servicios de emergencia de que se había producido un apuñalamiento en el interior del inmueble.
A su llegada, los agentes localizaron a la víctima en la vía pública junto a su pareja. El joven presentaba una herida por arma blanca en el lado derecho del abdomen y tenía la ropa empapada en sangre. Según fuentes policiales, había logrado escapar de su agresor y una mujer que también residía en el piso intentaba frenar la hemorragia presionando la herida con una camiseta. Posteriormente fue trasladado al hospital en estado muy grave.
El detonante: poner una lavadora de madrugada
La víctima, un ciudadano paraguayo nacido en el año 2000, relató a los agentes que el presunto agresor, también paraguayo y nacido en 1998, era su compañero de vivienda. Según su testimonio, ambos iniciaron una discusión que fue aumentando de intensidad hasta que el sospechoso le asestó una puñalada. El detonante de la pelea habría sido poner una lavadora de madrugada.
Durante la inspección del domicilio, los policías encontraron en la cocina el cuchillo supuestamente utilizado en la agresión y procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.
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