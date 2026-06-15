Rafa Mir, tras su condena por agresión sexual: "No estoy de acuerdo con la sentencia"

El futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el próximo 30 de junio, pese a que la temporada deportiva a nivel de clubes ya ha finalizado, ha reaccionado a través de sus redes sociales al anuncio de la condena de ocho años y medio de prisión que pesa sobre él por agresión sexual y lesiones, insistiendo en su inocencia y anunciando un recurso.

Mir ha colgado una story, solo con texto, en su cuenta personal de Instagram, en la que ha sido escueto y directo: "No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la justicia". El murciano, que este curso ha marcado ocho goles con el Elche, mantiene de este modo su versión de los hechos, muy diferente a la de su víctima.

Captura de pantalla de la story de Rafa Mir / Instagram

Ya durante el proceso judicial tanto Rafa Mir como sus abogados mostraron una seguridad en las pruebas que iban a ser capaces de aportar que, teniendo en cuenta la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, no contaban con tanta fuerza, ya que el futbolista ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por los hechos cometidos en la noche del 31 de agosto de 2024, en el domicilio del jugador de Bétera.

Sentencia contra Mir

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y puede ser recurrida ante el Tiribunal Supremo, establece también una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima de Rafa Mir, que durante la vista negó haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así". Por contra, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador y declaró que se puso en ese momento "a llorar"; que le costaba "respirar"; que tenía "miedo" y que le pidió que parara pero no lo hizo.

Para la sala, la prueba practicada en el acto del juicio ha servido para acreditar "sin fisuras" la comisión de los hechos propuestos por las acusaciones, centrada "esencialmente" en los testimonios de las dos víctimas, que tanto en el juicio como en el atestado de la Guardia Civil y otras declaraciones aportan un relato "consistente" y "con coherencia de hechos", con "detalles precisos".

Asimismo, sostiene que su declaración ha sido "convincente, consistente y coherente, mantenida de forma invariable a lo largo de toda la tramitación de la causa" y "viene corroborada por datos periféricos, como son la declaración de testigos y el informe forense psicológico, ratificado y explicado en el plenario, por las dos peritos".

Rafa Mir sigue en sus trece: "Todo fue consentido" / INFORMACIÓN

El tribunal subraya la persistencia de una de las víctimas en pedir a lo largo de la instrucción el visionado de las cámaras de la vivienda del futbolista y así lo solicita hasta que le confirman que no funcionan. En este sentido, considera que esa petición carecería de sentido si nos hechos no hubieran sucedido como los describe o, por ejemplo, como cuando estaba en la calle pidió a una persona que paseaba con el perro que llamara a la Policía pero el testigo optó por llamar directamente a la Policía

Según la sala, ambas jóvenes pusieron de manifiesto "la indolencia" de la Policía Local de Bétera "para protegerlas", señalando que incluso se "reían con los acusados". El tribunal considera necesaria una investigación de este comportamiento --uno de los agentes dijo haber escuchado que Mir "paró cuando le dijo que parara" y otra "con mucho nerviosismo e inseguridad" aseguró que la víctima habló de "intimidad consentida"-- dada la "flagrante contradicción de su versión con las denunciantes", a las que la sala atribuye "prevalencia probatoria".