Un turista inglés intenta ahogar a una joven en el agua y a un niño en la arena en una playa de Benidorm

Detenido por intento de homicidio, lesiones y amenazas. Y un ingreso hospitalario. Eso es lo que se ha llevado, de momento y a la espera de la evolución del proceso judicial, un turista inglés de 44 años que, sin causa alguna, trató de ahogar en el mar a una mujer y luego agredió a un niño enterrando su cara en la arena este martes por la tarde en Benidorm, cuando ambas víctimas disfrutaban con sus allegados de un día de playa en la capital de la Costa Blanca.

Los hechos sucedieron pasadas las seis de la tarde de este martes, 2 de junio, en la playa de Poniente del citado municipio alicantino, justo a la altura de la confluencia de la calle l'Alfàs del Pi con la avenida Vicente Llorca Alós. Sin que mediara palabra alguna y sin que conociera a su víctima, el ahora detenido entró en el mar cuando se bañaban una mujer noruega de 34 años y su novio, y sin más agarró a la mujer con fuerza del cuello y hundió su cabeza en el agua, donde la mantuvo hasta que la pareja de su víctima pudo lograr que la soltara tras forcejear con el agresor.

Reducido por un jefe de socorristas

Una vez perdida su primera 'presa' y para evitar las represalias, salió con cierta celeridad del agua. Justo en la orilla se topó con un niño de 5 años, hijo de una pareja de turistas españoles, que jugaba en la arena. Igual que había hecho instantes antes, cogió al niño por el cuello y estampó su cara contra la arena, sujetándolo con firmeza contra el suelo hasta que llegó su madre, auxiliada por otros usuarios de la playa, entre ellos un responsable de salvamento de una playa que casualmente se encontraba en el lugar. Fue este último quien se enfrentó al agresor y lo redujo.

Para entonces, varios bañistas habían reclamado la atención de los agentes de la Policía Local de Benidorm destinados en el servicio de playas, que acudieron enseguida al lugar indicado. Los policías detuvieron al presunto agresor, a quien el jefe de socorristas mantenía reducido, y lo introdujeron en un vehículo policial rotulado.

Una patrulla de la Policía Local en quad vigila una de las playas de Benidorm. / David Revenga

Intento de suicidio

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el atacante, que al parecer estaba alojado en un hotel de Benidorm donde se desconoce si había causado problemas, siguió pataleando y revolviéndose en el coche patrulla y continuó con la misma actitud una vez entregado a la Policía Nacional en la comisaría de Benidorm, donde se han tramitado las diligencias por los dos ataques atribuidos al turista inglés.

De hecho, estando ya ingresado en uno de los calabozos de la comisaría, comenzó de nuevo a alterarse hasta el punto de que cogió la manta que se le entrega a cada detenido y la enrolló en los barrotes de la celda, con la intención de acabar con su vida. Los agentes del servicio de seguridad del área de calabozos se dieron cuenta de lo que iba a hacer y entraron en el recinto de inmediato, donde redujeron y esposaron al arrestado para evitar que pudiese hacerse daño.

Ingreso en el hospital

A continuación, gestionaron su traslado al Hospital de la Vila Joiosa, donde se quedó ingresado por decisión médica, eso sí, bajo vigilancia policial, hasta poder ser adecuadamente diagnosticado y estabilizado, sin que haya trascendido si sufrió un brote como consecuencia de una enfermedad menta previa o si estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia tóxica.

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De momento, las diligencias en las que aparece como investigado y que ya han sido entregadas en el juzgado de guardia de Benidorm figura como autor de los delitos de intento de homicidio, lesiones y amenazas.