Una mujer da a luz a una niña en plena calle

Parto en plena calle en Palma. Una mujer ha dado a luz este mediodía a una niña en la barriada de Son Roca. La madre ha sido auxiliada por varios testigos que han ido recibido instrucciones de los médicos por teléfono hasta que han llegado los sanitarios. El parto ha culminado con éxito y madre e hija han sido trasladadas en buen estado al hospital Son Llàtzer.

Los hechos, según ha informado el 061, han ocurrido hacia las once y media de la mañana en la calle Cap de Formentor. Una mujer en avanzado estado de gestación se ha puesto de parto cuando caminaba por la zona. La parturienta ha pedido ayuda a varias personas que estaban allí, quienes han alertado a los servicios de emergencias y la han asistido.

El 061 se ha movilizado de inmediato y ha enviado una ambulancia y un vehículo de logística al lugar. Mientras llegaban, los médicos han ido dando instrucciones a los testigos para que asistieran correctamente a la mujer. Los efectivos sanitarios se han cargo de la situación y han comprobado que el parto había culminado en cuestión de minutos.

Tras atender a madre e hija y comprobar que su estado era bueno, las han trasladado en ambulancia a Son Llàtzer, donde han quedado ingresadas.