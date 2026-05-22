Las Fuentes
El detenido por el apuñalamiento de Zaragoza tiene antecedentes de violencia de género con otras mujeres
La Policía no tiene registrada ninguna denuncia con su última víctima, cuya vida no corre peligro
A. T. B.
El sistema Viogén no tenía registrada ninguna denuncia entre la mujer apuñalada en Las Fuentes y su expareja, Morad Z. Pero sí que se le tenía 'fichado'. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en la ficha policial de este marroquí de 37 años constan antecedentes de violencia de género con otras mujeres. Así se va a hacer constar en el atestado que está instruyendo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) contra Morad Z., quien permanece en calabozos a la espera de pasar a disposición judicial en la Plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer.
A este individuo se le detuvo por un delito de lesiones, aunque la tipificación delictiva podría variar en las próximas horas de acuerdo al informe médico que el centro hospitalario traslade a la Policía. En cualquier caso, la vida de la víctima, una mujer cubana de 60 años, no corre peligro y en ningún momento se ha requerido su ingreso en la unidad de cuidados intenstivos (uci). Al parecer, presenta heridas en los brazos y en el abdomen tras recibir varios cortes con unas tijeras.
Junto a ella también resultó herido su hijo, de 42 años, quien salió en su auxilio al escuchar los gritos de socorro. A él le encontró la Policía en las inmediaciones de la calle Batalla de Lepanto. Y por estas lesiones deberá responder Morad Z., por lo que el atestado también se está instruyendo por este delito. La investigación permanece abierta, eso sí.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).
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