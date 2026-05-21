Tras el veredicto
Condenado a 13 años de cárcel por asesinar y descuartizar con una motosierra a su compañero de piso en Barcelona
El tribunal ha aplicado la eximente incompleta de altertación psíquica del procesado
Germán González
El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha condenado a J.R.H.E. a 12 años y 10 meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona) en diciembre de 2022. Junto con la pena de prisión por un delito de asesinato y otro de profanación de cadáver el tribunal ha estimado la eximente incompleta de alteración psíquica. Además, debería indemnizar con 130.000 euros a la familia de la víctima.
En el juicio, el condenado, representado por el abogado especialista en jurados Javier Rodrigálvarez, que había matado y descuartizado a su compañero de piso, pero alegó un trastorno mental, ya que los días previos al crimen consumió alcohol y drogas que le provocaron alucinaciones y sensación de acoso. El examen forense del procesado descartó que sufriera una enfermedad mental, pese a que el magistrado lo ha tenido en cuenta para estimar parcialmente la eximente.
El sospechoso declaró que primero habría atacado a la víctima con un cuchillo y, posteriormente, con un martillo. Tras matarlo, usó una motosierra para seccionar el cadáver en trozos y así deshacerse del cuerpo: los repartió en varios puntos del municipio y luego los quemó. El tribunal ha considerado que el condenado no quiso provocar más sufrimiento a la víctima, ya que concentró los golpes mortales en la cabeza.
En un principio, la Fiscalía pedía para el acusado 23 años y 5 meses de cárcel, aunque finalmente la pena impuesta por el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha sido de casi 13 años de prisión.
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