Once detenidos por un fraude de 6,8 millones de euros al Servicio Murciano de Salud

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investiga a otras dos por su presunta implicación en la conocida como ‘trama de las prótesis’, un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud que habría causado un perjuicio económico de casi siete millones de euros.

A los arrestados se les atribuyen delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación, desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, comenzó en enero de 2025 tras detectarse una actividad administrativa presuntamente fraudulenta en los sistemas contables del SMS.

Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía después de que el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios apreciara indicios de irregularidades en una auditoría.

La UDEF sostiene que gran parte del fraude se cometió en operaciones derivadas por el SMS a centros concertados

Según la investigación, el presunto entramado introducía datos falsos en el sistema contable para utilizar productos sanitarios no autorizados y no incluidos en el catálogo único de productos. Estos materiales se habrían adquirido a precios muy superiores a los habituales, al tiempo que se dejaban de emplear otros productos homologados y de coste inferior.

Los agentes han detectado al menos una treintena de productos no homologados facturados de forma presuntamente fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.

Contactos con funcionarios de la central de compras

Los implicados, según la Policía, tendrían un conocimiento preciso de los puntos sensibles del sistema informático contable. Para operar, habrían contado con la colaboración de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud y en puestos vinculados al sistema de facturación.

La ausencia de licitaciones públicas habría permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal empresa investigada, presuntamente al margen de la Ley de Contratos del Sector Público.

La UDEF también ha detectado que buena parte del fraude se habría producido en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados. En estos casos, se habrían abonado sobrecostes de entre el 100% y el 1.287%, además de facturarse servicios que debían ser gratuitos y material sanitario que no llegó a utilizarse.

La investigación apunta incluso al uso de productos sanitarios caducados en intervenciones médicas, lo que habría generado un riesgo para la salud pública.

La operación, desarrollada con la colaboración del Servicio de Inspección de Centros Sanitarios de la Consejería de Salud, cifra el perjuicio económico detectado en casi siete millones de euros, concretamente 6.886.738 euros.

Además, se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial sobre los principales investigados, con el bloqueo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.

Salud asegura que llegará "hasta el final" en la investigación

Tras conocerse la operación policial, la Consejería de Salud ha defendido que fue un "actor decisivo" en la investigación sobre las posibles irregularidades en la compra de material sanitario y ha recordado que fue el propio departamento autonómico el que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía tras detectar indicios en una auditoría del Servicio de Inspección Sanitaria.

Fuentes de la Consejería han señalado que el Gobierno regional "se ha mostrado desde el primer momento” implicado en el esclarecimiento del caso y han asegurado que seguirán colaborando con la investigación judicial en curso.

Salud asegura que no consta la implantación de prótesis caducadas a pacientes

Desde Salud sostienen que las pesquisas abiertas por el Servicio de Inspección de la Consejería se centran en un supuesto fraude económico en la adquisición de material sanitario y que, según defienden, "no afecta a pacientes".

En este sentido, las mismas fuentes indican que los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca concluyen que "no consta la implantación de prótesis caducadas". A juicio de la Consejería, este extremo reafirma que se trataría de unas "presuntas prácticas irregulares orientadas al fraude económico".

La Consejería de Salud ha insistido en que llegará "hasta el final" y que utilizará todas las vías judiciales necesarias para que se restituya la totalidad de la cuantía económica presuntamente defraudada.

Lucas y PSOE piden explicaciones inmediatas a López Miras

A través de un mensaje publicado en la red social X, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha mostrado su "preocupación por la gravedad de los hechos" descritos por la Policía Nacional en la investigación desarrollada por la UDEF.

“No solo han hecho caja con la salud de todos, sino que, además, han puesto en riesgo la vida de pacientes utilizando material sanitario no homologado y caducado", ha señalado el dirigente socialista.

Asimismo, Lucas ha reclamado explicaciones inmediatas al presidente de la Comunidad Autónoma. "López Miras tiene que dar explicaciones de inmediato", ha afirmado en su publicación.

El PSOE ha elevado el tono contra el Gobierno regional tras la operación policial sobre la conocida como ‘trama de las prótesis’ y ha exigido al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que comparezca “de inmediato” en la Asamblea Regional para dar explicaciones, reclamando que

Igualmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha exigido la comparecencia "de inmediato" de López Miras en la Asamblea para dar explicaciones y ha reclamado que se asuman responsabilidades políticas por unos hechos que ha calificado de “gravísimos”.

“No solo se ha hecho caja con la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región, sino que han puesto en riesgo la vida de los pacientes. Estamos hablando de unos hechos gravísimos. López Miras tiene que dar explicaciones de inmediato. Deben asumirse responsabilidades políticas”, ha señalado Fernández.

Los socialistas han insistido en que parte del supuesto fraude se habría producido en operaciones derivadas desde el SMS a centros concertados privados, "lo que demuestra la falta de control mientras otros hacían negocio", ha apuntado Fernández.

Sospechas desde 2024

Esta trama ya había sido denunciada públicamente por el PSOE de la Región de Murcia en noviembre de 2024. Entonces, la vicesecretaria general y responsable de Sanidad del partido, Marisol Sánchez, exigió al Gobierno regional explicaciones sobre las presuntas tramas detectadas en el Servicio Murciano de Salud y pidió saber "dónde ha ido a parar el dinero".

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En aquel comunicado, los socialistas ya aludían a una presunta "trama de las prótesis" relacionada con el pago de sobrecostes en material sanitario, un caso que, según señalaron entonces, estaba siendo investigado por la Fiscalía. Sánchez reclamó la comparecencia del consejero de Salud en la Asamblea Regional y pidió al Ejecutivo autonómico actuar con "máxima transparencia y contundencia", al tratarse de hechos vinculados a la salud de la ciudadanía.