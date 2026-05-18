Campaña Mayo
Reus
Detenidos dos hombres en Tarragona por presuntamente matar a otro en una masía el sábado
Los arrestados tienen 46 y 79 años respectivamente
El cuerpo de la víctima fue localizado con signos de violencia
EP
TARRAGONA
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 46 y 79 años por presuntamente matar a otro la tarde del sábado en una masía ubicada en Reus (Tarragona), donde fue localizaron el cuerpo sin vida con signos de violencia, informan en un comunicado este lunes.
Los hechos sucedieron sobre las 14.00 horas cuando la policía catalana recibió un aviso de una pelea en el interior de la masía, y en el lugar localizaron el cadáver, así como dos personas más, si bien una de ellas intentó huir.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas y el caso se mantiene bajo el secreto de las actuaciones.
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