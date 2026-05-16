Detenidos tres policías canadienses por una agresión sexual y física a una mujer en un taxi en Barcelona

Tres policías canadienses de vacaciones en Barcelona han sido detenidos acusados de agresión sexual y física a una mujer que se dedica a la prostitución.

Los policías se desplazaban el miércoles pasado en un taxi junto a la mujer. Uno iba en el asiento delantero y los otros dos en la parte de detrás. En un momento dado, uno de los agentes del asiento posterior hizo tocamientos a la mujer, que se enfadó y se defendió. Ante este hecho, el otro policía, sentado a su lado, la golpeó en la ceja y le provocó una lesión por la que necesitó puntos de sutura, ya que sangraba profusamente.

La víctima acudió a un centro sanitario para recibir atención y luego interpuso una denuncia por agresión sexual sin penetración y lesiones. Los Mossos d'Esquadra recopilaron las declaraciones de varios testigos, así como la explicación de la víctima sobre lo que había sucedido en el interior del taxi y después fueron en busca de los canadienses a su alojamiento. Los policías se encontraban haciendo turismo en la ciudad en un viaje organizado con otras personas. La policía catalana únicamente encontró a dos de ellos: el que iba sentado delante y el que hizo tocamientos a la mujer. El tercero había escapado y se encontraba en paradero desconocido.

Atrapado en Palma

El primero se resistió a la detención policial y, tras constatar por las declaraciones de los testigos que era el agente que iba de copiloto en el taxi, los Mossos lo dejaron en libertad, aunque está investigado por un delito de desobediencia. Por su parte, el policía que hizo tocamientos a la víctima pasó a disposición del juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer de Barcelona este viernes y se ha ordenado su ingreso en prisión eludible con una fianza de 6.000 euros. Está acusado de un delito de agresión sexual sin penetración.

Los Mossos también activaron una alerta para detener al tercer sospechoso, en paradero desconocido desde el pasado miércoles. Gracias a la descripción facilitada por la policía catalana, agentes de la Guardia Civil localizaron y arrestaron a este acusado este viernes por la mañana en Palma de Mallorca. El mismo día pasó a disposición judicial en los juzgados de guardia de esta ciudad acusado de un delito de lesiones por el golpe perpetrado contra la denunciante y el daño que le produjo.

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En este sentido, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 4 de Palma ordenó la libertad con cargos de este investigado, pero le retiró el pasaporte y le prohibió la salida de territorio español hasta que consigne una fianza de 3.000 euros para hacer frente a una posible indemnización por las supuestas lesiones. Se espera que este sábado acuda al juzgado a abonar el dinero y recuperar el pasaporte, ya que en breve debe volver a su país, igual que el resto de acusados.