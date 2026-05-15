Detenido un policía suspendido de funciones acusado de intentar drogar a una mujer en un bar de Granada

La Policía Nacional ha detenido a un agente del cuerpo de Granada que ya estaba suspendido de empleo y sueldo y sobre el que pesa un expediente de expulsión previo, después de que presuntamente intentara drogar a una mujer con la que estaba teniendo una cita metiéndole una sustancia en el vaso.

Presuntamente aprovechó que la chica, a la que había conocido por redes sociales, se levantó para ir al baño para introducir la droga en su copa de vino. Otro cliente vio la maniobra y pudo avisarla a tiempo, según han explicado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos, que ocurrieron el pasado 1 de mayo, fueron grabados por las cámaras de seguridad del local, donde se ve cómo introduce algún tipo de sustancia en la copa y lo remueve con un cuchillo. La bebida fue enviada a analizar para determinar de qué sustancia se trataba.

El agente fue detenido el jueves, tal y como avanzó el diario Ideal, y ha pasado a disposición judicial este viernes. La plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia, ha decretado su puesta en libertad provisional y tendrá que cumplir dos medidas cautelares: alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

En un primer momento la Sección de Violencia intentó el jueves incoar unas diligencias urgentes para resolver el asunto mediante un juicio rápido.

La sesión se tuvo que aplazar para analizar la sustancia química que presuntamente iba a ser utilizada por lo que hubo que prorrogar la detención del sospechoso. Este viernes el intento de celebración del juicio rápido no fructificó dado que el detenido no se conformó con los hechos y con la petición de las acusaciones, tanto pública como particular

Este agente está suspendido de empleo y sueldo desde junio del año pasado a raíz de que fuera sorprendido llevándose dinero durante un registro. En ese momento ya quedó detenido por otro de los compañeros que estaban implicados en ese operativo y el asunto fue comunicado a Asuntos Internos, desde donde se actuó con "contundencia".

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El agente ya tiene incoado un expediente de expulsión al que ahora se suman los presuntos hechos recientemente acaecidos, que el juzgado va a tramitar como diligencias previas, según detallan desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.